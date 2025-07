Bunicuța de la Beach, Please! Cine este femeia care a mers cu nepotul la festivalul organizat de Selly și a topit inimile internauților

Beach, Please! a adunat la Costinești sute de mii de tineri. Pentru a participa la festivalul organizat de Selly, minorii au avut nevoie de declarație din partea părinților sau să fie însoțiți de un adult. Un festivalier a decis să se distreze alături de bunica lui, iar femeia a devenit virală.

Bunica de la Beach, Please!, o prezență surprinzătoare

Zilele acestea, Costinești s-a transformat în kilometrul zero al distracției. Sute de mii de tineri au mers la Beach, Please!, festivalul organizat de Selly. Anul acesta, influencerul, pe numele său Andrei Șelaru, a dus totul la un alt nivel și a reușit să transforme complet fața Costineștiului.

, dar și evenimentul care atrage cei mai mulți tineri. Ca în fiecare an, regula spune că festivalierii minori trebuie să aibă acordul de participare din partea părinților sau să fie însoțiți de un adult. Un tânăr s-a conformat și a ales să se distreze la Beach, Please! alături de bunica lui.

Bunica a devenit virală pe TikTok, iar imaginile cu ea au generat un val de reacții pozitive. Internauții au apreciat-o pe femeie, spunând că mai rar există așa bunici, care să se sacrifice și să meargă în anumite locuri de dragul nepoților. Potrivit celor din online, femeia ar avea în jur de 70 de ani, dar se pare că vârsta nu a fost un impediment în fața distracției.

”Chiar frumos, o bunică care i-a făcut nepotului plăcerea.”, ”Un om care a înțeles că generațiile nu pot fi la fel.” sau ”Bravo bunicuței!” sunt doar câteva dintre reacțiile celor din online.

Chiar dacă pentru multe persoane un astfel de festival poate fi obositor, bunicuța nu s-a plâns nicio secundă. Din contră, le-a mulțumit celor din online pentru toată susținerea și le-a dat întâlnire tot la Beach, Please!

Bunicuta de la Beach Please❤️ multumiri tinerilor si parintilor care ii inteleg gestul fata de nepot

Selly s-a întâlnit cu bunica și cu nepotul ei

, așa cum o știe întregul internet, a recunoscut că nepotul ei se roagă de multă vreme de ea să îl însoțească. Pentru a-i îndeplini dorința, femeia a decis să își facă bagajele și să meargă amândoi la Beach, Please!

”Nepotul meu îmi spune demult, de aproape un an de zile: ’Vreau să merg!’. Nu i-am promis. Mi-am cam călcat pe suflet și am zis: ’Gata, merg cu nepotul meu.”, a declarat bunicuța de la Beach, Please!

Pentru că este deja virală pe TikTok, bunica i-a atras atenția și lui Selly, organizatorul Beach, Please! Influencerul a decis să le facă o surpriză bunicii și nepotului ei, așa că le-a oferit un tur în culisele festivalului.

”Sunteți singurii participanți cărora le voi da aceste două ecusoane. Vreau să vă invit să facem un tur în culise, la artiștii internaționali.”, le-a spus Selly.