Bunul prieten al lui Dan Petrescu, verdict despre sosirea antrenorului la FCSB!

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„Dan Petrescu la FCSB” pare a fi una dintre cele mai spectaculoase telenovele din fotbalul românesc din ultima perioadă. Cu postul lui Marius Baciu (51 de ani) în pericol, discuția despre un nou tehnician la echipa roș-albastră ține capul de afiș în ultima perioadă. Gigi Becali (68 de ani) a fost cel care nu a exclus venirea „Bursucului” la echipa sa, dar din 2027. Un prieten bun al lui Petrescu s-a pronunțat și el despre această posibilă mutare.

Ce spune Victor Becali despre posibila sosire a lui Dan Petrescu la FCSB: „Se poate întâmpla”

Dan Petrescu (58 de ani) nu a mai antrenat o echipă de club din august 2025. Atunci, acesta a părăsit-o pe CFR Cluj. Componentul „Generației de Aur” a luat o pauză de la fotbal pe o perioadă nedeterminată. Această perioadă de repaus a fost marcată de anumite probleme medicale, pe care antrenorul le-a depășit cu bine.

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Startul sezonului din SuperLiga l-a găsit pe Petrescu revenind „în fotbal”. Deocamdată, „Bursucul” a făcut-o doar din postura de spectator la unele partide din campionat. Un tehnician foarte bine cotat, cu rezultate remarcabile pe banca lui CFR Cluj, , club cu mari probleme în ultimele luni.

Gigi Becali nu a negat că ar putea să lucreze cu Petrescu, însă doar în anumite condiții. Vărul patronului de la FCSB, Victor Becali (65 de ani) și-a spus opinia, la FANATIK SUPERLIGA, despre posibilitatea ca tehnicianul să ajungă la fosta campioană. „Eu îl cunosc bine pe Dan Petrescu. Am o relație foarte bună cu Dan Petrescu. Chiar este unul din foarte, foarte bunii mei prieteni. Nu știu. (…) Dan Petrescu n-a spus niciodată că n-ar fi compatibil cu FCSB. Poate să ajungă”.

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Care ar fi condiția ca Dan Petrescu să vină la FCSB

, inclusiv la FANATIK SUPERLIGA, că l-ar vrea pe Petrescu, dar ca director tehnic. Victor Becali spune că vărul său s-ar putea răzgândi și să-i dea mână liberă „Bursucului” să vină pe banca tehnică. În aceste condiții, sunt șanse mult mai mari ca Dan Petrescu să accepte postul la FCSB.

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„Dacă spune o dată Gigi Becali: ‘Da, dom’le, îți dau mână liberă, nu vorbești decât cu Meme, nu vorbești cu mine’… atunci se poate întâmpla. Nu se știe. Eu cred că este puțin probabil, dar în viață orice este posibil. Deși n-au fost ei foarte buni prieteni așa, în decursul timpului, oamenii se mai schimbă”, a punctat impresarul.