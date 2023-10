Burcă, dărâmat după Hermannstadt – Dinamo 4-0: „Nu mai are rost”. Ce a spus despre demisie

Dinamo a suferit o înfrângere usturătoare, scor 0-4 cu Hermannstadt, în etapa a 13-a din SuperLiga. , iar scaunul lui Ovidiu Burcă se clatină din ce în ce mai are. Formația din Ștefan cel Mare a adunat 7 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga.

Ovidiu Burcă, dărâmat după Hermannstadt – Dinamo 4-0: „Nu mai are rost”

Dinamo a reușit să introducă mingea în plasă în startul partidei cu Hermannstadt, însă . Ulterior, sibienii au turat motoarele. Balaure, cu o „dublă”, Jipa și Alhassan au înscris de-a lungul partidei în poarta lui Golubovic.

Ovidiu Burcă a recunoscut superioritatea adversarului și s-a arătat resemnat la flash-interviul de la finalul partidei. ”Ne-a bătut o echipă care ne-a dominat la toate capitolele. La fotbal, trebuie să ai stare de spirit, trebuie să ai agresivitate.

Noi nu am avut. Nu mai are rost să discutăm despre planul tactic. Când toate duelurile sunt câștigate de adversari, e greu. Am făcut foarte multe greșeli prostești”, a declarat Ovidiu Burcă, după Hermannstadt – Dinamo 4-0.

Ce a spus Burcă despre demisie după Hermannstadt – Dinamo 4-0: „Vreau să stau să mă liniștesc”

Ovidiu Burcă este de părere că golul anulat dinamoviștilor ar putea să fie motivul pentru căderea inexplicabilă a jucătorilor. Antrenorul a susținut că tot ce rămâne de făcut este ca echipa să țină capul în pământ.

„Poate că golul acela anulat ne-a bulversat puțin. Înscrisesem repede, apoi am luat gol repede. Din nou, primim gol și nu avem capacitatea să întoarcem un rezultat. Ăsta e un aspect negativ care ne bântuie.

Nu știu dacă scorul e mare, e mic, am pierdut meritat. E un cumul de factori, nu poți să spui doar mental, doar fizic, doar tactic. Când arăți de maniera în care am arătat noi astăzi, trebuie să taci din gură, să pui capul în pământ și să faci o analiză pentru a vedea ce e de făcut

E greu să joci la Dinamo, dar vă asigur că jucătorii străini care au venit știu ce înseamnă clubul ăsta. Vreau să stau să mă liniștesc, pentru că a fost un meci foarte prost. Lucrurile trebuie făcute în liniște. Suntem prea la cald, suntem prea supărați să discutăm acum”, au fost cuvintele lui Ovidiu Burcă.

Dinamo ocupă locul 15 în clasament, penultimul, cu doar 9 puncte în 13 partide. Formația din Ștefan cel Mare are cel mai slab atac din SuperLiga (8 goluri marcate), dar și cea mai slabă apărare (24 de goluri primite).