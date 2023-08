Burcă, îngândurat după Metaloglobus – Dinamo 1-2: „Din astfel de meciuri n-ai ce să înveți”

Antrenorul „câinilor” este de părere că din meciuri contra echipelor din eșalonul secund în Cupa României Betano nu se pot învăța prea multe lucruri, spunând că a fost nevoit să facă mai multe rotații în echipă.

Burcă, îngândurat după Metaloglobus – Dinamo

Ovidiu Burcă a fost îngândurat în grupele Cupei României Betano, fiind de părere că jucătorii nu au prea multe de învățat din astfel de partide:

„Am avut o stare de neliniște de la început. Din astfel de meciuri ai doar de pierdut, aproape nimic de câștigat. Se așteaptă să treci ușor de echipele din Liga 2, însă nu e așa.

A trebuit să fac o rotație de 11 jucători, mulți pe care voiam să îi folosesc au fost accidentați. Nu am fost deloc liniștit. Am făcut o primă repriză cum nu mi-aș fi dorit, nu am avut control, nu am avut intensitate, dar e de înțeles”.

„S-a văzut lipsa de ritm!”

„Mulți jucători au revenit după perioade în care nu au jucat. S-a văzut lipsa de ritm. Am văzut o echipă solidă, care va face treabă bună în Liga 2. Schimbările au adus plusul după ce am primit gol, contrar a ceea ce plănuisem la pauză.

Suntem la un club la care nu e răbdare, suporterii vor să vină și să vadă cele mai bune variante ale jucătorilor. Ultimul lucru pe care l-aș fi dorit era să jucăm prelungiri.

La pauză aveam deja 5 schimbări, unii vor juca și vineri, cu Rapid. Și-au făcut și ei antrenamentul. Eram obligați să ne calificăm. Nu am afăcut unul dintre cele ami bune meciuri ale noastre, important e că am trecut mai departe.

Nu aș vrea să trag concluzii după o repriză, mulți revin după perioade lungi de inactivitate. Degeaba te antrenezi dacă joci rar. Grigore s-a tăiat la un deget, va lipsi o perioadă”, a .

„Am riscat foarte mult, dar am simțit nevoia să fac toate schimbările la pauză. Cu Rapid va fi cu totul alt meci, altă stare de spriti, emulație. Sper să ne refacem și să avem toți jucătorii apți, să fim inspirați, să alegem cea mai bună tactică.

Trebuie să ajutăm jucătorii să facă față presiunii. E un lucru benefic, câți nu și-ar dori să fie în locul lor? Mulți au mai jucat în asemenea presiune. Pentru mulți o să fie prima dată pe noul Giulești, la fel și pentru mine.

Mă duc cu drag acolo, a fost o perioadă bună pentru bine din punct de vedere profesional la Rapid. E un derby și de asta întoarcerea Rapidului și a noastră în prima ligă dă un mare plus echipei naționale, pentru că în astfel de meciuri cresc jucătorii”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.