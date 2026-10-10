Sport

Burcă și Ioniță, demolați în China! Umilință totală pentru Yunnan Yukun

Dragoș Petrescu
10.10.2026 | 20:35
Burca si Ionita demolati in China Umilinta totala pentru Yunnan Yukun
ULTIMA ORĂ
Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II au fost demolați în China (Shanghai Shenhua - Yunnan Yukkun 7-1) // FOTO: colaj FANATIK
Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II au suferit cel mai drastic eșec al sezonului! Yunnan Yukun a fost demolată în campionatul din China.
ADVERTISEMENT

Yunnan Yukun, gruparea din China pentru care evoluează Andrei Burcă (33 de ani) și Alexandru Ioniță II (31 de ani), a suferit sâmbătă o înfrângere umilitoare, 1-7 pe terenul celor de la Shanghai Shenhua, într-un duel al rundei cu numărul #27 din Super League. Cei doi români au fost titulari, Burcă chiar intergalist, în timp ce Ioniță a fost înlocuit în minutul 76, moment în care scorul era deja 6-1 în favoarea gazdelor.

Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II au fost demolați în China!

Prima repriză a partidei de pe Shanghai Stadium nu anunța absolut deloc diferența usturătoare de scor care avea să se consemneze la finalul meciului, dat fiind faptul că după primele 45 de minute, gazdele conduceau doar cu 2-1. Rafael Rato a deblocat tabela în minutul 12, Cleber a restabilit egalitatea în minutul 31, iar Xie Pengfei a stabilit scorul pauzei în minutul 43.

ADVERTISEMENT

Actul secund a reprezentat însă un adevărat coșmar pentru echipa lui Burcă și Ioniță, Yunnan încasând nu mai puțin de cinci goluri, acestea fiind semnate de Jin Shunkai (53), Rafael Ratao (47, 75), Wang Haijian (62) și Liu Chengyu (81). Partida s-a încheiat cu scorul de 7-1 pentru Shanghai Shenhua, un rezultat care a însemnat cea mai drastică înfrângere suferită in actuala stagiune de Yunnan Yukun.

Yunnan Yukun rămâne peste Shanghai Shenhua în clasamentul din China

Acest eșec usturător a fost cu atât mai surprinzător cu cât cei de la Yunnan ocupau o poziție mai bună în clasamentul din Super League decât gruparea din Shanghai înaintea duelului direct. După rezultatul înregistrat sâmbătă însă, situația din ierarhie s-a mai compactat, dar totuși, echipa lui Burcă și Ioniță a rămas pe o poziție superioară.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui...
Digi24.ro
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri

În prezent, Yunnan se află pe poziția a 5-a în clasamentul din China, cu 38 de puncte acumulate după primele 27 de meciuri, în timp ce Shanghai Shenhua a ajuns la borna cu numărul 34 și a urcat pe locul 8. În etapa viitoare, Burcă și Ioniță vor da piept cu Chongqing Tonglianglong, echipa lui Alexandru Cîmpanu.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare”...
Digisport.ro
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Echipa de start a FCSB cu Oțelul, anunțată de FANATIK din dimineața meciului....
Fanatik
Echipa de start a FCSB cu Oțelul, anunțată de FANATIK din dimineața meciului. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Update exclusiv
Brazilianul adus la Universitatea Craiova a făcut spectacolul la debut! Atacantul a reușit...
Fanatik
Brazilianul adus la Universitatea Craiova a făcut spectacolul la debut! Atacantul a reușit o „dublă”. Update
FCSB – Oțelul Galați, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă...
Fanatik
FCSB – Oțelul Galați, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Adrian Mutu ridică un semn de întrebare după startul lui Dinamo sub comanda...
iamsport.ro
Adrian Mutu ridică un semn de întrebare după startul lui Dinamo sub comanda lui Nuno Campos
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!