Burcă și Ioniță, demolați în China! Umilință totală pentru Yunnan Yukun

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Yunnan Yukun, gruparea din China pentru care evoluează Andrei Burcă (33 de ani) și Alexandru Ioniță II (31 de ani), a suferit sâmbătă o înfrângere umilitoare, 1-7 pe terenul celor de la Shanghai Shenhua, într-un duel al rundei cu numărul #27 din Super League. Cei doi români au fost titulari, Burcă chiar intergalist, în timp ce Ioniță a fost înlocuit în minutul 76, moment în care scorul era deja 6-1 în favoarea gazdelor.

Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II au fost demolați în China!

Prima repriză a partidei de pe Shanghai Stadium nu anunța absolut deloc diferența usturătoare de scor care avea să se consemneze la finalul meciului, dat fiind faptul că după primele 45 de minute, gazdele conduceau doar cu 2-1. Rafael Rato a deblocat tabela în minutul 12, Cleber a restabilit egalitatea în minutul 31, iar Xie Pengfei a stabilit scorul pauzei în minutul 43.

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Actul secund a reprezentat însă un adevărat coșmar pentru echipa lui și Ioniță, Yunnan încasând nu mai puțin de cinci goluri, acestea fiind semnate de Jin Shunkai (53), Rafael Ratao (47, 75), Wang Haijian (62) și Liu Chengyu (81). Partida s-a încheiat cu scorul de 7-1 pentru Shanghai Shenhua, un rezultat care a însemnat cea mai drastică înfrângere suferită in actuala stagiune de Yunnan Yukun.

Yunnan Yukun rămâne peste Shanghai Shenhua în clasamentul din China

Acest eșec usturător a fost cu atât mai surprinzător cu cât cei de la Yunnan ocupau o poziție mai bună în clasamentul din Super League decât gruparea din Shanghai înaintea duelului direct. După rezultatul înregistrat sâmbătă însă, situația din ierarhie s-a mai compactat, dar totuși, echipa lui Burcă și Ioniță a rămas pe o poziție superioară.

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În prezent, Yunnan se află pe poziția a 5-a în clasamentul din , cu 38 de puncte acumulate după primele 27 de meciuri, în timp ce Shanghai Shenhua a ajuns la borna cu numărul 34 și a urcat pe locul 8. În etapa viitoare, Burcă și Ioniță vor da piept cu Chongqing Tonglianglong, echipa lui Alexandru Cîmpanu.