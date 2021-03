Burlacul Andi Constantin îi îngrijorează pe fani. Are gânduri negre: „Haideți să nu mai pozăm”

Burlacul Andi Constantin nu trece printr-o perioadă tocmai ușoară sufletește. Pare că cel mai râvnit bărbat din România nu e atât de fericit pe cât pare, fiind printre puținele vedete care refuză să pozeze mereu într-o persoană împlinită.

În cele mai recente story-uri de pe Instagram, fosta ispită masculină de la Insula iubirii a spus că este destul de apăsat, dar va trece și peste aceste stări, probabil confruntându-se cu astenia de primăvară.

Andi le-a spus urmăritorilor că nu mai poate poza în omul fericit, iar pentru asta mulți îl apreciază, căci în spatele imaginii se ascund niște trăiri normale, sentimente cu care se confruntă toată lumea: confuzii, debusolare, angoase.

Andi Constantin: „E ok să nu fii ok”

Dacă ieri le spunea fanilor că avea un vibe pozitiv, astăzi s-a trezit cu o stare neplăcută, de tristețe.

„Astăzi nu mă simt tocmai bine. Haideți să nu mai pozăm numai în bine, pentru că nu este numai despre bine viața asta și mai avem și mood-uri de genul ăsta.

În zilele astea, încerc să mă smulg din gândurile alea, care îmi dau starea asta nașpa. Vn și mă refugiez la sală, îmi pun căștile în urechi. Concluzia este că e ok să nu fii ok. Nu am ști ce e bine dacă nu ne-am simți și așa”, a spus Andi căzut pe gânduri pe Instastory.

15 fete se luptă pentru el la Burlacul

Andi Constantin este noul burlac al celebrei emisiuni de la Antena 1, pentru inima căruia se luptă 15 fete. În ediția care va fi difuzată vineri, 12 martie, de la ora 20:30, fetele vor avea întâlniri cu burlacul, iar bărbatul le-a pregătit câteva surprize celor care vor să-i ajungă la suflet.

Întâlnirile cu cele 15 fete ale căror caractere sunt destul de diferite au avut loc în cadre idilice, la Istanbul, fosta ispită de la Insula iubirii oferindu-le cele mai inedite experiențe, dar și multe teste în urma cărora își va da seama care este fata care se apropie cel mai mult de ceea ce își dorește el.