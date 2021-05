Andi Constantin a luat decizia de a elimina o concurentă în cadrul ultimei ediții a show-ului „Burlacul”, difuzată joi, 6 mai. Tânărului i-a fost greu să aleagă fata care va primi ultimul trandafir din partea lui.

Concurenta nu a fost luată prin surprindere de această eliminare și a recunoscut că era pregătită pentru un astfel de scenariu, conștientă ce cei doi nu ar fi fost compatibili din punct de vedere sentimental.

Prima care a primit trandafirul de la Andi Constantin este Alexandra Qubra, despre care burlacul a spus că este „o persoană cu care ai ce vorbi”. Celelalte fete care au primit floarea au fost și ele încântate că mai pot rămâne alături de bărbatul la care toate aspiră.

Burlacul, ediția din 6 mai. Ce concurentă a fost eliminată de Andi Constantin

Andi Constantin a realizat că nu este bărbatul potrivit pentru această fată și a hotărât că cea mai bună variantă este să o elimine, ca să poată fi fericită alături de cineva care o merită.

„Mi-am dat seama că este un om bun, dar nu mă încadrez în descrierea bărbatului de lângă ea. Cred că avem concepții puțin diferite despre viață și despre cum să arate o femeie, un bărbat și o relație.

I-am dat timp să se convingă că nu este nici îndrăgostită, nici doritoare de o relație cu mine în mod real. Însă cred că i-am oferit destul timp. A venit momentul să ne luăm rămas bun”, a declarat Andi Constantin, în ediția difuzată joi seară a emisiunii „Burlacul”.

Burlacul avea de ales între Catrina Georgeta și Dominique Nuță, iar prima dintre ele a obținut trandafirul. Andi Constantin i-a transmis lui Dominique că este o persoană minunată, însă a recunoscut că nu el este bărbatyl care ar trebui să stea lângă ea.

„În 29 de ani am învățat să am mai multă încredere în instinct și în ceea ce el îmi dictează. Deși am făcut eforturi de ambele părți, lucrurile nu se legau. Cu fiecare ceremonie, fiecare întâlnire, realizez că ești o femeie minunată, că ai foarte mult potențial și că cel care va fi alături de tine va fi un norocos. Acela nu sunt eu”, i-a transmis tânărul.

Dominique Nuță, prima reacție după ce a fost eliminată

Dominique Nuță nu a fost surprinsă de această decizie, ba chiar a recunoscut și ea că nu ar fi fost potriviți unul pentru celălalt. Tânăra i-a transmis lui Andi Constantin numai gânduri bune și speră să-și găseasca aleasa printre restul concurentelor.

„Eram pregătită pentru asta. De când am fost eliminată prima dată, totul s-a schimbat și practic a venit mult mai ușor să fiu eliminată de data asta. Noi doi nu ne-am potrivit și sper că va găsi o parteneră ideală în una dintre fetele de aici”, a declarat Dominique Nuță.

Alexandra Qubra, Melissa, Alexandra Mucea, Oana Barbu, Malinka Zina, Ana Bene, Simona Bălăceanu și Catrina Georgeta au primit trandafirul din partea lui Andi Constantin.