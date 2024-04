Burleanu, provocat de jurnaliști: „O lovitură pentru Școala de Antrenori?” Cum a comentat dominația FCSB în play-off

Răzvan Burleanu a reacționat după ce . Cu toate acestea, președintele federației, nu a reacționat vehement și a comentat reușita FCSB din acest sezon.

Răzvan Burleanu a comentat decizia lui Gigi Becali de a da în judecată FRF: „Am reușit să câștigăm cele mai importante”

Gigi Becali a dat în judecată federația, iar : „Încă din 2024, FRF și-a consolidat departamentul juridic. Am reușit să câștigăm cele mai importante și multe procese în care am fost implicați. În ceea ce privește acest caz, pot spune că am aflat de el din presă.

ADVERTISEMENT

Nu știm cu exactitate care e subiectul acestui proces. FRF nu a primit nicio înștiințare. Așa că vă rugăm să așteptați și vom avea o opinie după ce vom primi o comunicare oficială”, a mai spus președintele federației.

Provocat de jurnaliști, Burleanu a evitat un nou conflict cu Gigi Becali: „O lovitură pentru Școala de Antrenori? Chiar nu înțeleg de ce folosiți această sintagmă.

ADVERTISEMENT

Campionatul nu s-a terminat, deși e greu de imaginat pentru fanii FCSB că echipa va pierde titlul. Din punctul de vedere al FRF, provocare pentru club e să-și adjudece titlul cât mai repede”.

Răzvan Burleanu îl felicită pe Gigi Becali pentru parcursul FCSB din acest sezon: „A avut răbdare să investească”

Răzvan Burleanu chiar a avut puterea să îl laude pe patronul FCSB-ului: „Domnul Becali trebuie felicitat că a avut răbdarea să investească timp de 9 ani pentru a lua titlul. Sunt 9 ani în care nu foarte mulți acționari ar fi avut răbdare să investească.

ADVERTISEMENT

Trebuie evidențiat și meritul lui MM Stoica, dar și profesionalismul staff-ului condus de Charalambous. E determinat și pasionat și pot spune că l-am văzut de multe ori la meciurile naționalelor de juniori.

Aș putea spune că FCSB a avut parte și de o conducere excelentă, a lui Valeriu Argăseală. Iar toți au pregătit scena pe care jucătorii au strălucit”.

ADVERTISEMENT

L-a desființat pe patronul FCSB cu doar câteva luni în urmă: „Are un statut de infractor”

Nu cu mult timp în urmă, : „Gigi Becali are un statut de infractor și nu are ce să caute în acest sistem. Gigi Becali a ratat momentul să tacă. Fotbalul românesc nu are nevoie de Gigi Becali, care a ratat momentul de a face echipa FCSB cea mai puternică din zona noastră geografică. Este un om care a fost la pușcărie”.