Burleanu sau Lupescu? Mircea Lucescu: „Eu sunt de partea lui. Ar fi fost un foarte bun ministru al sportului”

În direct la Suflet de rapidist, Mircea Lucescu a explicat că și-ar fi dorit să existe o colaborare reală între Răzvan Burleanu, un excelent manager, și Ionuț Lupescu, un om de fotbal credibil. Momentan această colaborare e simplă utopie, pentru că Ionuț Lupescu are momentan alte planuri de viitor cu CS Dinamo.

Burleanu sau Lupescu? Mircea Lucescu a ales!

Printre altele, Răzvan Burleanu are meritul de a fi construit celebra bază de la Mogoșoaia, folosită de echipele naționale, dar și de alte echipe de fotbal. ”A făcut Mogoșoaia cu ajutorul UEFA, ceilalți bani, asta a fost o chestie incredibilă. E sunt de partea lui Burleanu din punctul ăsta de vedere. Ar fi fost atunci, acum nu știu, un foarte bun ministru al sportului.

E foarte bun organizator, controlează lucrurile, pentru fotbal poate că ar fi trebuit ceva mai mult. Se comportă, recunosc asta (n.r. e senzațional). Sigur și Lupescu la fel ar fi fost, păcat că n-au putut să lucreze împreună, aș fi vrut să lucreze împreună. Da, atenția acordată, centrul de copii și juniori, a fost benefică. A fost inteligent, a știut că are nevoie de oameni din mediu, care să poată să preia multe dintre responsabilitățile lui.

Eu la vârsta asta nu, văd ce se mai poate, doar ca să fiu în circuit, pentru sănătate, pentru altceva nu am nevoie (n.r. dacă ar fi interesat să colaboreze cu FRF)”, a explicat Mircea Lucescu. Il Luce nu dorește, așadar, să se reîntoarcă în forță în prim planul fotbalului românesc, însă nu are refuza o colaborare de tip consilier.

Fostul mare antrenor s-a implicat și în trecut în conflictul dintre Răzvan Burleanu și Generația de Aur, oferindu-i mai multe sfaturi prețioase liderului FRF. ”O să vreau să vorbesc cu el, poate chiar la meciul cu Elveția, unde voi fi prezent fiindcă am fost invitat. O să-i explic că o echipă nu poate fi cu adevărat mare, indiferent că e de club sau națională, dacă nu are două componente: putere financiară și putere sportivă. Ce înseamnă putere sportivă?

Mai multe lucruri, printre care și tradiția, istoria. Nu ai cum să renunți la istorie, să vrei să o dai la o parte. Cred că e momentul să fie reconsiderată toată această situație în care s-a ajuns”, declara Mircea Lucescu. Totul, după ce mai mulți componenți ai României din generația 1994 nu au fost invitați să stea la lojă în meciul România – Elveția.

Între Răzvan Burleanu și Generația de Aur pare că a existat mereu un război rece, sau cel puțin cu o parte dintre componenții acestei generații, în frunte cu Gică Hagi. De exemplu, multe voci nu au înțeles niciodată de ce lui Gică Hagi nu i se oferă funcția de selecționer, în contextul în care ar fi probabil cel mai îndreptățit să pregătească echipa națională.

Răzvan Burleanu sau Ionuț Lupescu?