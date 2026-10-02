“Burleanu trebuia să-l păstreze pe Edi Iordănescu la naționala României! Lucescu și Hagi au fost aduși la alibi!” 

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Din 2024 până în prezent, pe banca primei reprezentative de fotbal s-au aflat nume de legendă ale fotbalului autohton. Primul a fost regretatul Mircea Lucescu (2024 – 2026), apoi, din primăvara anului în curs, la naționala României a revenit, după o pauză de 25 de ani, „Regele” Gică Hagi (61 de ani). Un antrenor cu mare experiență în fotbalul intern este de părere că șeful FRF, Răzvan Burleanu, nu trebuia niciodată să se despartă de selecționerul care a scris istorie la EURO 2024, Edi Iordănescu (48 de ani).

Mircea Rednic, convins că Edi Iordănescu trebuia ținut de Răzvan Burleanu la naționala României

După EURO 2024, în ciuda faptului că „tricolorii” au fost pregătiți de legendarul Mircea Lucescu, rezultatele majore nu au venit. Naționala a ratat calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, fiind eliminată în semifinala barajului, contra Turciei. După dispariția marelui antrenor, destinele „tricolorilor” au fost preluate de o altă legendă autohtonă, Gheorghe Hagi.

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Mandatul cu numărul 2 al „Regelui” a început bine în amicale – 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor – apoi s-a împotmolit în oficialele din Liga Națiunilor. . Viitorul apropiat nu pare deloc unul „roz”.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mircea Rednic (64 de ani) a arătat cu degetul către strategia pe care o are în ultimii ani conducerea Federației Române de Fotbal (FRF). „Puriul” este de părere că, prin cele două numiri de răsunet din ultimii ani, Mircea Lucescu și Gică Hagi, mai marii FRF și-au luat de pe umeri o presiune și riscul unor contestări de către public.

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”(n.r. Există varianta ca Burleanu și cei din staff-ul federal, aducându-l pe Gică Hagi, să fi scăpat de presiune și de contestări în cazul rezultatelor nefavorabile) Să vă mai spun ceva: și cu Mircea Lucescu a fost la fel. Lucescu și Hagi au fost aduși la alibi!”, a fost ideea lui Mircea Rednic expusă în emisiunea de la FANATIK.

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Referindu-se la banca primei reprezentative, fostul colaborator al lui Hagi de la Viitorul este de părere că FRF-ul nu trebuia să se despartă de Edi Iordănescu după rezultatele uriașe obținute de acesta cu tricolorii: ”Burleanu trebuia să-l păstreze pe Edi Iordănescu la naționala României după performanțele pe care le-a avut. Nu știu ce a cerut, ce nu a cerut Edi. Tu, ca Federație, trebuia să faci orice sacrificiu pentru ca Iordănescu Jr. să continue la națională”.

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Care au fost cifrele mandatului lui Edi Iordănescu pe banca naționalei României

În vara lui 2024, , după doi ani și jumătate de mandat. Contractul acestuia cu FRF expira pe 30 iulie 2024. Cele două părți nu au ajuns atunci la un consens privind prelungirea înțelegerii, în ciuda rezultatelor remarcabile ale „tricolorilor” cu acesta pe bancă.

Edi Iordănescu prelua banca echipei naționale în ianuarie 2022. Cu el pe bancă, România s-a calificat la EURO 2024 și a ieșit din grupe la turneul final. Anterior, România a câștigat fără eșec grupa din preliminariile Campionatului European, peste puternica Elveția, care s-a calificat la turneul final de pe locul secund.

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Bilanțul lui Edi Iordănescu pe banca echipei naționale a României: 28 de meciuri – 10 victorii, 10 rezultate de egalitate și 8 înfrângeri.

Trebuie remarcat faptul că, în mandatul lui Iordănescu, România a obținut cea mai clară victorie din istorie la EURO. E vorba de acel superb 3-0 cu Ucraina, în prima etapă a grupelor. Echipa noastră a pierdut apoi cu Belgia, scor 0-2, și a remizat cu Slovacia, scor 1-1. Cu 4 puncte, a câștigat grupa și a înfruntat Olanda în optimi, unde a pierdut cu 0-3.

Cât de „iscusit” era Edi Iordănescu în păstrarea unității vestiarului la echipa națională

În contextul discuției despre cât de important a fost Edi Iordănescu pentru echipa națională, Vivi Răchită, aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit un episod legat de corectitudinea fostului selecționer. ”Să vă mai spun și altceva. Grupul, vestiarul l-a simțit pe Edi foarte corect, pentru că ce a făcut Edi? Când doi jucători, Ivan și Mitriță, au ieșit din program și n-au mers pe aceeași linie cu ceilalți, Edi i-a sacrificat. A sacrificat doi jucători pentru restul vestiarului. Și atunci grupul a reacționat pozitiv”.

În intervenția sa de la emisiunea de la FANATIK, Mircea Rednic și-a exprimat nedumerirea privind unii jucători convocați de Gică Hagi pentru Liga Națiunilor. A și dat exemplul portarului Valentin Cojocaru (31 de ani). S-a creat oarecum senzația că „Regele” are o afinitate mai mare pentru fotbaliștii cu care a lucrat la Viitorul/Farul. Același Răchită a spus: ”Eu sunt convins că da. Din cei vechi, da. Sunt foarte mulți jucători. Ce spunea Mircea Rednic… de unde l-a găsit pe Cojocaru? Păi pe Cojocaru l-a găsit la Viitorul. Cu (Laurențiu) Popescu de la Craiova n-a lucrat. Așa că… Și sunt mulți alți jucători care au trecut pe la Viitorul, pe la Academia lui Hagi, pe care Gică îi cunoaște și a ales să-i aducă la echipa națională”.