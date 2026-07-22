Bursa transferurilor înainte de Levski – Universitatea Craiova. Când pleacă Baiaram, Anzor și Screciu. Exclusiv

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Universitatea Craiova dispută prima manșă din turul 2 al Ligii Campionilor la Sofia, contra campioanei Bulgariei, Levski Sofia. Oltenii încearcă să realizeze visul prezenței în grupa bogaților, iar nivelul actual a crescut și interesul pentru o parte dintre fotbaliștii lui Filipe Coelho. Sunt unii care au oferte, dar și destui pentru care există discuții incipiente de transfer.

Cum arată bursa transferurilor la Craiova înainte de Levski Sofia – Universitatea din turul 2 preliminar din Liga Campionilor

FANATIK încearcă să vă updateze cu situația fiecărui jucător care prezintă interes de afară pentru un transfer. Una dintre marile bombe de mercato ce așteaptă să se concretizeze este plecarea lui Ștefan (23 de ani) la Anderlecht Bruxelles. Au existat negocieri, s-a vorbit și de un preț de transfer de 5 milioane de euro, dar momentan totul este în stand-by.

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Mutarea a avut șanse destul de mari să se concretizeze acum două săptămâni, înainte de debutul Craiovei în preliminariile Ligii, cu Vitebsk, când vedeta oltenilor a fost menajată 2 zile. Un obstacol în calea transferului a fost reprezentat, spun cei implicați, de detaliile apărute în media. În acest moment, din informațiile noastre, sunt șanse să se reactiveze mutarea undeva spre finalul lunii august, pe final de mercato! Dar o „scânteie” poate apărea oricând, și nu doar dinspre Belgia, dinspre Bruxelles.

5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, cel mai scump fotbalist din SuperLiga în acest moment

Pentru Vladimir Screciu există interes din MSL, Polonia și Belgia

Ștefan Baiaram este doar vârful „aisbergului” oltean în această vară de transferuri. Este cel mai vizibil, pentru că a și demonstrat o formă în creștere. Un alt jucător deosebit de interesant din lotul campioanei este . Acesta a avut o mică problemă medicală înainte de turul cu bielorușii de la Vitebsk, nu a făcut deplasarea în Ungaria, fiind menajat.

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Screciu, piesă importantă și pentru Gică Hagi la națională, și-a reocupat rapid postul de titular. Mai ales că există formații pe urmele sale încă din partea a doua a sezonului trecut. Din informațiile noastre, este vorba despre echipe din MLS, Belgia și Polonia, cu o tușă mai accentuată pe Belgia, unde e dorit și coechipierul Baiaram.

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Coelho nu poate sta prea liniștit, pentru că Screciu nu este singurul titular al defensivei ochit de scouteri. (26 de ani) a crescut enorm de când a venit la Universitatea, astfel că ofertele par ceva normal. Deocamdată Mihai Rotaru a spus „nu” celor de la , dar telefoanele cu prefix de Elveția au continuat să sune, deosebit de interesați fiind cei de la Basel.

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2,5 milioane de euro este cota lui Vladimir Screciu, care mai are un an de contract cu Universitatea Craiova

Ce se întâmplă cu ofertele pentru golgheterul Assad El Hamlawi și când pleacă Anzor Mekvabișvili

Dacă urcăm puțin la mijlocul terenului, găsim alți jucători cu oferte sau pentru care există interes. Mekvabișvili (25 de ani) a fost aproape să se despartă de Craiova înainte de acest nou sezon. Ambiția lui Mihai Rotaru de a prinde grupă de Europa (de ce nu, UCL?) l-a ținut pe loc momentan de mijlocașul georgian adus cu 750.000 de euro în Bănie.

Assad El Hamlawi (25 de ani) este un alt jucător despre care au apărut informații privind un transfer. Accidentarea sa de ultimă oră, despre care FANATIK a oferit , pune totul pe „hold”. Au fost foarte interesați egiptenii de la Al Ahly Cairo, dar, în ultimele zile, a reapărut varianta Legia Varșovia pentru el. Deocamdată atacantul palestinian trebuie să se refacă medical.

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Un alt fotbalist care pur și simplu a explodat în sezonul anterior este puștiul David Matei, 20 de ani. În birourile oltenilor au ajuns și despre el anumite tatonări din străinătate. Unii spun că ar fi prea tânăr pentru a pleca, alții cred că saltul său trebuie să continue. Mai ales că vorbim despre un eventual transfer de câteva milioane de euro!

Oricum, ceea ce pare clar din punct de vedere al strategiei este decizia lui și a celorlalți acționari. Patronul nu vrea să dea drumul jucătorilor până după play-off-ul din cupele europene. Sau amână un răspuns la ofertele actuale pentru unii jucători, sau cere sume care-i pun pe cumpărători pe fugă!