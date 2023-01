Bursucu, destăinuiri sincere despre familie. ”Nu am pierdut pe nimeni anul ăsta”

Bursucu a dezvăluit cum a fost anul 2022 pentru el. Prezentatorul de la Kanal D a vorbit despre familie și carieră.

Cum a fost 2022 pentru Bursucu. Ce a spus prezentatorul despre familia lui

Bursucu, pe numele real Adrian Cristea, spune că este mulțumit de situația familiei sale în momentul de față și este recunoscător că toți membrii sunt în viață.

Fostul coregraf de la ”Dansez pentru tine” este încântat și de proiectele pe care le-a avut în 2022, la Kanal D, iar pentru 2023 promite altele noi.

”În primul rând, în anul 2022 pot spune că sunt foarte fericit, pentru că am toată familia fericită și un alt lucru care nu știu dacă pare sinistru sau nu, dar o să îl spun.

La sfârșitul anului, toți membrii familiei sunt în viață, nu am pierdut pe nimeni anul ăsta, ceea ce este cel mai important. Pe plan profesional, în anul 2022 am început un nou proiect de matinal, am continuat cu Roata, iar pentru anul 2023, stați cu ochii pe noi că avem surprize pentru voi. Cred că un proiect nou vine, dar nu pot să spun mai mult”, a declarat Bursucu pentru

Bursucu s-ar putea căsători în 2023

De mai mult timp, . Alături de aceasta are doi copii: o fetiță a lor, biologică, și o altă fetiță din relația anterioară a Andreei.

Cu toate că sunt de ceva vreme împreună, Bursucu și Andreea nu sunt oficial soț și soție.

”E posibil în anul 2023 să mă însor. E posibil. Nu știu exact. Deci, întrebarea care se pune la final de an este: Se însoară sau nu Bursucu în anul 2023? Rămâneți cu ochii pe noi”, a mai transmis Bursucu.

De ce a renunțat Bursucu la dans

Bursucu este cunoscut publicului de câțiva ani ca prezentator TV. Însă, înainte de a începe o astfel de carieră, el a fost dansator și coregraf.

Mulți români îl știu pe Bursucu de la emisiunea ”Dansez pentru tine”, de pe Protv, unde a fost coregraf. Un incident din timpul unor repetiții, din cauza căruia putea rămâne paralizat, l-a determinat să se reprofileze.