Bursucu e în culmea fericirii. A dat vestea cea mare, puțini se mai așteptau să se întâmple

Bursucu, pe numele din buletin Adrian Cristea, e . A dat vestea cea mare, puțini se mai așteptau să se întâmple. Vedeta a dezvăluit ce planuri are pentru această toamnă, fiind vorba de latura personală.

Bursucu e mai bucuros ca niciodată. Prezentatorul de la Kanal D a făcut la care foarte puțină lume se mai gândea. Fostul coleg al lui Teo Trandafir se căsătorește cu partenera de viață cu care are o relație de 11 ani.

Cei doi s-au cunoscut într-un parc, Andreea având o fetiță dintr-o relație anterioară. Prezentatorul și partenera sa au împreună o fată care i-a unit și mai mult și care cel mai probabil va fi domnișoară de onoare la nunta părinților.

„În toamnă, în octombrie, al nostru se însoară!”, a spus Adiță Voicu în pe care l-a moderat avându-i invitați pe Jean de la Craiova și Bursucu. Vedeta a dezvăluit data când va ajunge la altar.

„Vezi că este exclusivitate asta. Doamnelor și domnilor, oficial vă anunț, pe 14 octombrie 2023, Bursucu are nuntă. Vezi că este exclusivitate”, a spus prezentatorul de la Kanal D, în același interviu.

Cum a cunoscut-o Bursucu pe viitoarea soție, Andreea

Bursucu a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Andreea, într-un parc acvatic din stațiunea Mamaia. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 11 ani și au o fetiță pe nume Anays. Partenera vedetei de la Kanal D are și o fată adolescentă.

„Acum 11 ani, fix aici în parcul ăsta în care ne aflăm. Eu am venit să muncesc pentru prima oară, în primul meu an aici și îți dai seama că am văzut-o coborând de la administrație… am văzut felina.

Când a mers pe scările alea acolo am zis: «Doamne, Doamne, da ce mers are». Și bineînțeles că am început să mă interesez, cine, ce, cum, în ce fel, mai ales că ea, viitoarea mea soție….

M-am chinuit din răsputeri să îi aflu prezentul, trecutul, că viitorul știam eu ce vreau cu el. Și m-am interesat și am aflat că era singură. Cumva mi-am făcut drumul ușor”, a mai completat Bursucu.