Bursucu și Andreea au decis să nu o mai trimită pe micuța Anais la grădiniță.

Prezentatorul a povestit că și-ar fi dorit să o ducă, însă fetița nu s-a acomodat.

Cei doi au decis că pentru o vreme este mai bine să rămână acasă, iar anul viitor vor mai face încă o încercare.

Bursucu s-a hotărât să nu-și mai ducă fetița la grădiniță. De ce a luat prezentatorul această decizie

Adrian Cristea, cunoscut ca De câte ori are ocazia vorbește despre fetița sa în vârstă de 3 ani. Acesta încearcă să-și petreacă cât mai mult timp cu micuța și este trist pentru că patru zile pe săptămână nu o poate vedea. Bursucu lucrează la București, iar logodnica sa și fetița locuiesc la Constanța.

Bursucu a dezvăluit că de curând el și Andreea au hotărât . Timp de două săptămâni au dus-o, dar Anais nu s-a acomodat. Astfel, au decis să mai stea acasă un an.

“Am avut o perioadă de două săptămâni în care a fost la grădiniță, acum nu se mai întâmplă acest lucru, pentru că ea nu și-a mai dorit să meargă și ne-a făcut să înțelegem foarte clar asta.

Am încercat o săptămână, cu plâns din belșug, dar era prea mult și pentru ea, și pentru noi. Am luat decizia să o mai lăsăm un an.

Oricum suntem în această pandemie, o mai lăsăm să mai crească, nu vrem să o stresăm, a spus prezentatorul” a declarat pentru Bursucu

Adrian Cristea este fericit pentru că fetița a învățat să-l sune pe Facetime. Nu trece nicio zi în care vedeta să nu vorbească cu Anais. Micuța îi povestește tot ce face, dar una dintre conversați l-a emoționat teribil și cu greu și-a stăpânit lacrimile.

“M-a sunat, m-a întrebat ce fac, i-am spus că mă duc acasă și Anais mi-a spus: ‘Uaa, vii pe la mine, vii să mă vezi?’. M-a rupt emoțional. Nu este ușor să stăm despărțiți dar am luat decizia ca lucrurile să fie așa. Copiii acolo au tot ce trebuie, mai ales în perioada asta dificilă. Iubita mea are toate afacerile acolo și nu putem lăsa totul baltă”, a mai spus prezentatorul.

Bursucu și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 8 ani.