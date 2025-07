Bursucu îi pune la zid pe trapperi după festivalul Beach, Please! Adevăratul scandal despre care n-a vorbit nimeni

Bursucu are un mare ”of” cu privire la ceea ce se întâmplă la festivaluri precum Beach, Please! și nu e vorba neapărat despre limbajul vulgar pe care anumiți trapperi îl au în melodiile lor, ci despre unele lucruri pe care le promovează.

Bursucu, revoltat după scandalurile de la Beach, Please! Marea durere pe care o strigă prezentatorul nu are de-a face cu ce a zis Albert NBN pe scenă

Toată țara s-a isterizat pentru că Albert NBN a înjurat România, în timp ce problema cea mai mare legată de Beach, please! și alte festivaluri unde ajung mulți tineri, în special adolescenți, este cu totul alta, în opinia lui , zis și Bursucu.

Noua vedetă a Antenei 1 a comentat situațiile care au avut loc anul acesta la Beach, Please! și are o oarecare clemență față de chiar dacă nu e de acord cu ceea ce a spus pe scenă. Marea sa durere este că unii trapperi promovează prin lor consumul de droguri.

Unul dintre cei care vorbește explicit în piesele sale despre substanțele interzise este celebrul Nane, un artist cu mare lipici la public (Nane nu a fost pe afiș la ediția din acest an al festivalului Beach, Please!, însă a cântat aici în anii trecuți, n.r.). Una dintre melodiile sale se numește „Droguri SRL”, cântec în care trapperul nu e deloc subliminal, din contră. „Știi c-am droguri/ Drogurile îs la îndemână/ Știi c-am droguri/ Toată lumea bagă fără frână/ Știi c-am droguri, huh, yeah/ Tot livrez de-o săptămână/ Știi c-am droguri, huh/ Toată lumea papă fără frână”, sunt câteva din versurile condamnabile în viziunea lui Bursucu.

„Măcar unul să mă asculte să promovăm mai puțin substanțele interzise”

„Nu sunt de acord cu momentul de pe scenă, că s-a produs o isterie. Mă refer în primul rând la acel băiat care a zis că face… pe România. Eu am înțeles mesajul, el nu se referea la țară, am înțeles, ok. Eu am o mare problemă cu ce se întâmplă la anumite festivaluri și nu neapărat Beach, Please!. Și vreau să specific că îl apreciez pe Selly și bravo lui, e foarte greu să faci ce a făcut el acolo.

Cred, însă, că toată muzica asta trap ar trebui să țină cont de un singur lucru… Nu am o problemă cu înjurăturile. Am auzit că spune toată lumea că și noi ascultam BUG Mafia sau Paraziții, așa este. Putem înjura, putem cânta mai tare, mai încet, dar am o mică rugăminte și o să ii rog pe cei care cântă trap, dacă se poate, de la un nimeni, măcar unul să mă asculte să promovăm mai puțin substanțele interzise”, a declarat Bursucu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întrebat dacă generația din care provine poate să fie la fel de condamnată pentru că asculta BUG Mafia sau Paraziții, trupe care nu sunt recunoscute pentru pilde bisericești neapărat, Bursucu a revenit la frământarea sa și ne-a zis că asta e cea mai mică problemă. În continuare, prezentatorul de televiziune l-a contrazis pe Selly și a spus că un copil de 15 ani precum cel care s-a aruncat de pe scena de la Beach, Please! nu are neapărat discernământ, lucru care s-a dovedit prin căzătura lui.

Unde îl contrazice Bursucu pe Selly: „S-a demonstrat”

„Nu a fost o greșeală nici atunci și nu e nici acum. Fiecare este liber să asculte ce muzică își dorește. Singurul lucru care pe mine mă atinge este promovarea substanțelor interzise, pentru că ok, Selly a spus că un copil adolescent are deja discernământ, nu, nu are! S-a demonstrat prin faptul că un artist i-a spus unui copil de 15 ani să sară de pe scenă și el a făcut-o. Te ia valul… Nu au discernământul pe care nici noi nu îl aveam la 15 ani și se pot lăsa influențați.

Am încercat să trag un semnal de alarmă. E liber să facă fiecare ce vrea cu viața lui, dar hai să nu le mai promovăm atât. Cântă despre ce vrei tu, mă, dar dacă tot faci asta (n. red.: se referă la trapperii care se droghează sau promovează drogurile), fă-o la tine în sufragerie, nu trebuie să te știe nimeni. Nu îndemna tinerii să facă asta. Asta nenorocește vieți, la propriu. Aia este moarte, la propriu. În rest, să cânte fiecare ce vrea. Asta cu substanțele e cea mai mare problemă a vieții mele, am o mare problemă”, a completat Bursucu, pentru FANATIK.

Bursucu, speriat de câte cazuri de dependenți de droguri a văzut cu ochii lui

care va debuta în curând, a spus că, din nefericire, știe mulți copii ai apropiaților care se nenorocesc din cauza drogurile, că a întâlnit prea multe cazuri, de aceea este și extrem de îngrijorat.

„Am întâlnit foarte multe cazuri, foarte multe cazuri! Și atenție! Foarte mulți dintre ei duși după anturaj… Vina e de sus până jos, de la cel mai înalt nivel până la noi părinții, copii, ce vrei tu. Toată lumea are o vină. Nu contează cine-i vinovat. Noi trebuie să căutăm soluții, nu să arătăm cine e vinovat. Asta e rugămintea mea. Eu cred că unui adolescent, unui copil, dacă nu îi bagi ca picătura chinezească un mesaj în căpșor… Sau reducem din nebunia asta.

Hai să le spunem să bea apă minerală, poate se apucă toți copiii să bea apă minerală dacă toată lumea cântă despre asta. Ăsta e singurul lucru care mă apasă pe mine. Poate pentru că am copii acasă, poate că unii o să creadă că sunt exagerat, așa cred eu. Nu sunt nici împotriva pieselor, nici că nu trebuie făcut festivalul. Mi se pare o prostie să anulezi un festival, fiecare ascultă ce vrea”, a încheiat Bursucu.