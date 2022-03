De ce a refuzat Bursucu oferta primită de la Pro TV pentru a rămâne la Kanal D: ”Nu sunt trădător”

Nu cu mult timp în urmă, în lumea televiziunilor din România a început să circule un zvon despre posibila plecare a lui Bursucu, la acea vreme prezentator la Teo Show, către Pro TV. Niciodată confirmat, până acum, zvonul cu pricina a fost comentat, pentru FANATIK, chiar de Bursucu, a recunoscut că oferte avantajoase, și financiar, au existat, dar le-a refuzat.

Bursucu a refuzat să plece de la Kanal D la Pro TV

Acum câteva luni, Bursucu a fost ofertat să plece de la Kanal D, acolo unde încă lucra ca prezentator, alături de Teo Trandafir, la Teo Show. Zvonurile păreau cât se poate de serioase, iar pe culoarele Kanal D se vorbea că simpaticul star al micului ecran avea o ofertă cât se poate de bună pentru a prezenta, la Pro TV, alături de Adela Popescu, emisiunea Vorbește Lumea.

Doar că, brusc, totul a revenit la normal. Șefii de la Kanal D au reușit să îl convingă pe Bursucu să rămână în televiziunea la care lucra deja de ani buni. ”Mi-au spus să am răbdare că va apărea un proiect nou, că voi primi ceva ce îmi place și că îmi este potrivit. Am avut răbdare, nu m-am înșelat în a avea încredere”, spune, pentru FANATIK, Adrian Cristea aka Bursucu.

Lucru care, evident, așa s-a și întâmplat, iar de mai bine de o săptămână, în fiecare dimineață, de luni până vineri, apare în matinalul de la Kanal D, alături de frumoasa Viviana Sposub și de comediantul George Tănase.

”Ne simțim foarte bine la emisiune, la . Ca sa fiu sincer, m-a surprins și pe mine când de bine merge, am reușit deja sa arătăm că suntem o emisiune care contam în audiențe. Echipa e una tonică. Am vrut sa fac ceva nou și am acum ocazia.

Ne place, iar asta cred că se vede, avem energie. George este senzațional, Viviana la fel, e o fată tare bună și ne completăm, cu toții, perfect. Cred cu tărie în acest proiect, va crește în continuare mai mult decât se așteaptă lumea”, ne-a mai precizat, în exclusivitate, Bursucu.

Bursucu, după ce a primit proiectul matinalului de la Kanal D: ”Am avut încredere în oamenii care mi-au întins o mână”

Chiar dacă s-a discutat și despre ne-a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a acceptat să rămână la televiziunea la care lucrează de șapte ani deja și să nu plece la Pro TV.

”Nu sunt trădător, de aceea nu am plecat. Deși au existat oferte, dar voiam să fac ceva care să conteze. Am avut încredere în oamenii care mi-au întins o mână cu ani în urmă, pe când am avut nevoie. De aceea am rămas și sunt fericit că am făcut-o.

Am spus-o, cu ceva timp în urmă, eu nu o să plec niciodată de la Kanal D, au fost cei care mi-au câștigat fidelitatea. Cred că încrederea, una reciprocă, trebuie să fie respectată, nu înșelată”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, simpaticul Bursucu.

Bursucu a devenit celebru la Pro TV, la Dansez pentru tine

Cu ani în urmă, pe când Pro Tv mai avea în grila de programe show-ul Dansez pentru Tine, . Simpatizat de mai toată lumea, actualul prezentator al matinalului de la Kanal D dispărea însă de pe micile ecrane brusc.

Atunci, povestea Bursucu, a început o adevărată dramă pentru el, lumea ferindu-se să îl mai contacteze. O bună bucată de vreme, de altfel, dispăruse de pe micile ecrane. Cu toate acestea, încet-încet și-a revenit.

Inițial, din postura de invitat la diverse jurnale ale Antenei Stars, Bursucu a dovedit că mai are ceva de spus în lumea televiziunii, iar la scurt timp a fost ofertat să apară în emisiune alături de Teo Trandafir, loc în care a petrecut șapte ani.