Bursucu, mesaj emoționant pentru fiica sa cea mare. Alesia a împlinit 16 ani

Prezentatorul a lăsat un mesaj emoționant în mediul virtual pentru fiica cea mare, cu care a distribuit și o imagine, una rară de altfel pentru vedeta de la Kanal D.

Alesia este copilul iubitei sale, însă o tratează ca pe propriul copil, dovadă postarea făcută pentru ziua ei de naștere.

Adolescenta a împlinit frumoasa vârstă de 16 ani, Bursucu scoțând la iveală iubirea pe care i-o poartă în suflet. În plus, i-a mulțumit pentru ceea ce reprezintă ea ca om.

Bursucu, mesaj pentru ziua de naștere a fiicei sale, Alesia. Ce i-a transmis vedeta

„La mulți ani, iubita lui tati! Îți mulțumesc pentru tot ce însemni tu în viața mea! Îți mulțumesc pentru fiecare moment în care am zâmbit sau am lăcrimat împreună!

Îți mulțumesc pentru tot ce ești și ce ai realizat tu! Sunt mândru de tine”, este mesajul emoționant lăsat de Bursucu pe Instagram.

Prezentatorul emisiunii „Teo Show” are numai cuvinte de laudă pentru fiica sa adoptivă pe care o tratează la fel ca pe fiica sa naturală, Anais.

Vedeta de la Kanal D a știut de la început că partenera sa de viață, Andreea, are un dintr-o relație anterioară. Din păcate, tatăl adolescentei a decedat.

În felul acesta Bursucu a înlocuit cumva figura paternă din viața copilei pe care o numește „fiică” încă de la început. Cei doi au o relație foarte frumoasă.

Bursucu, relație specială cu fiica sa cea mare, Alesia

Coregraful, pe numele său real Adrian Cristea, a intrat în viața copilei în perioada în care aceasta avea numai 6 ani, de aici și legătura puternică și consolidată dintre ei.

„Când eu și Andreea am zis că începem o relatie, mi-a zis că are un copil. Am întrebat-o despre relația anterioară, cum a procedat cu copilul, dacă tatăl vrea să o vadă pe fetiță. Practic, tatăl nu mai e fizic, a decedat.

Eu cu Alesia vorbim tată- fiică. Pentru mine, Alesia a însemnat foarte mult, mai ales în relația cu copilul pe care îl am acum, cu Anais”, spunea prezentatorul de la Kanal D în urmă cu ceva timp pentru revista .

Mai mult decât atât, vedeta este tată pentru două fete. Colegul lui Teo Trandafir și partenera sa de viață au împreună o fetiță superbă pe nume Anais.