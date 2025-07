Bursucu, despre mutarea la Antena 1: „Dacă îți arăt contractul, mai bine îmi tai o mână”. Mihai Morar, deranjat de noua ”achiziție” a trustului

Bursucu este oficial, de astăzi, 22 iulie, vedetă la Antena 1, unde prezintă o emisiune dedicată show-ului Insula iubirii. Adi Cristea, pe numele său, a făcut declarații în exclusivitate pentru FANATIK despre contractul semnat cu trustul Intact, dezvăluind, totodată, că noul sezon al emisiunii tentațiilor supreme este, de departe, cel mai fierbinte.

Bursucu a ajuns la Antena 1. Dezvăluiri despre emisiunea pe care o va prezenta de luni până vineri

Bursucu nu avea de gând să ajungă la Antena 1 cu orice preț și spune că, a dorit ca măcar anul ăsta să facă o pauză de la televiziune, să se ocupe mai mult de el și de familia lui ori de proiectele din mediul online. Ei bine, viața l-a surprins și după ce a cunoscut echipa de la Insulă a acceptat oferta de a fi la cârma producției

„În primul rând, m-au convins oamenii din trustul Intact, care și-au dorit foarte tare să fac parte din familia Antenei. Uite că atunci când îți dorești ceva cu adevărat se întâmplă. Asta nu înseamnă că m-am lăsat greu convins, ci înseamnă că eu mi-am luat în calcul cel puțin în acest an să nu fac absolut nimic, dar când am văzut cât de tare își doresc să vin și am descoperit oamenii din interior și vibe-ul super-pozitiv, dorința, energia, am spus da în două zile”, a declarat Bursucu despre cum a ajuns la Antena 1, pentru FANATIK.

Cât despre emisiunea sa, Bursucu a spus că e un format cu totul inedit. Trei cupluri celebre sunt invitate în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18:00, chemate să comenteze despre situațiile din Thailanda, dar și despre cum ar reacționa ei în ipostazele în care au fost puși participanții de la Insula iubirii.

Cuplurile de vedete, filmate în timp ce se uită la Insula iubirii

„Este o emisiune separată, se numește „Cu ochii pe insulă”. Vom dezbate ce se întâmplă în emisiune, vom fi cu ochii și pe insulă și asta pentru că va fi de luni până vineri de la ora 18:00, iar în platou, lângă mine, voi avea trei cupluri de vedete, iar noi vom încerca să înțelegem ce văd oamenii de acasă, ce trăiri au când se uită la Insula iubirii. Printre acești oameni se numără și vedetele noastre.

Vom aduce trei cupluri care se vor uita la emisiune și vor avea reacții în timp real, pentru că noi vom instala camere în livingul lor. Apoi le vom pune câteva întrebări referitoare la ceea ce au văzut. De aici ne vom întoarce în platou, vom vedea reacțiile lor și de aici vom încerca să aflăm lucruri despre ei, despre cum gândesc și dacă sunt geloși, dacă au făcut vreodată o criză de gelozie, cât de importanți sunt banii într-o relație”, ne-a povestit Bursucu.

că nu poate să dea niciun spoiler de teama clauzelor contractuale, căci orice vedetă dă din casă riscă amenzi usturătoare, de cel puțin 100.000 de euro.

„Dacă vezi contractul, mai bine îmi tai o mână!”. Mihai Morar l-a ironizat pe Bursucu: „La Antena 1 apar super-vedete, nu?”

„Spoilere nu am cum să îți dai, că dacă vezi contractul, mai bine îmi tai o mână! Îți pot spune doar atât: este cel mai incendiar sezon din toate sezoanele de până acum. Eu mă gândeam acum, vorbeam cu echipa și ne întrebam dacă o să avem timp de luni până vineri la ora 18 să acoperim tot ce se va întâmpla acolo”, ne-a mai spus Bursucu.

Cooptarea lui Adrian Cristea în echipa de la Antena 1 a fost pusă sub lupă de un coleg de trust. În dimineața zilei în care Bursucu apare pentru prima oară pe micile ecrane, la Antena 1, Mihai Morar s-a arătat supărat, la Radio Zu, de faptul că festivalul pe care îl organizează, Forza Zu, nu va mai fi transmis pe Zu TV. În același timp, a spus că Bursucu a ajuns super-vedetă a postului, evident într-un mod ironic.

„Ai văzut că Bursucu e la Antena 1, ai văzut? Bursucu. La Antena 1 apar super-vedete, nu? Antena nu a vrut să mai dea Forza Zu anul ăsta, mă refer pe tv la Zu TV, zic, se dă doar pe platformele video Radio Zu gratuit”, a spus Mihai Morar, deranjat de schimbările de la Antenă.