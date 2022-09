Busu, adevărul despre problemele cu inima. Vedeta Pro TV, nevoită să pună lacăt pe frigider: “Trebuie să slăbesc 15 kilograme”

Florin Busuioc, alias “Busu”, ar trebui să pună lacăt pe frigider ca să mai slăbească în jur de 15 kilograme. Medicul i-a sugerat să facă acest lucru, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani.

Din cauza problemelor la inimă, Florin Busuioc trebuie să mai slăbească în jur de 15 kilograme

Mai exact, prezentatorul meteo a avut probleme cardiologice și a fost supus unor intervenții și controale amănunțite la inimă. Tratamentul prescris de medici îl respectă cu desăvârșire, la fel și controalele periodice. Din punct de vedere al alimentației însă, Florin Busuioc nu reușește să se abțină de la mâncare, astfel că, evident, nu reușește nici să slăbească.

Prezent la evenimentul organizat de Pro Tv, lansarea grilei de toamnă, Florin Busuioc a dezvăluit, pentru FANATIK.RO, de ce nu a fost în vacanță vara aceasta, ce planuri are pentru toamnă, dar ce îl întreabă oamenii atunci când este pe stradă sau când merge la piață.

Ce faceți? Cum sunteți? Ce planuri aveți pentru toamna aceasta? Proiecte noi în teatru sau alte proiecte?

-Sunt foarte bine! În general, proiectele legate de toamna asta sunt mai mult prin teatru, am cumpărat trei piese din SUA și încerc să găsesc una dintre ele să o fac, împreună cu Gheorghe Ifrim și cu Marius Chivu.

O piesă în trei personaje, așa cum deja jucăm Insomniacii la Teatrul Național și prin țară. Sper să găsesc una din cele trei piese să fie potrivită și să facem un spectacol care să placă publicului.

De ce nu a plecat Florin Busuioc în vacanță: “N-am avut nevoie”

Vara aceasta ați fost în vacanță?

-Nu. Încă n-am apucat să merg în vacanță și nici nu cred că o să merg undeva prin vacanță. N-am avut nevoie, ca să zic așa, am lucrat.

Cum sunteți cu sănătatea? Totul ok? Data trecută mi-ați spus că nu sunteți așa foarte atent… mai ales la kilogramele în plus.

-Cu mâncatul nu sunt atent. În rest îmi iau medicamentele, merg la control o dată la șase luni. Nu e vorba de derapaje prea mari, dar cu mâncatul…

Dormiți suficient? Munciți doar 8 ore sau mai puțin?

-Somnul e ok. Munca e ok. Lucrez ori dimineața și seara, ori dimineața doar. O săptămână așa, un așa. Nu am probleme din punct de vedere al programului. Dar nu prea sunt eu atent la mâncat și asta înseamnă că nu reușesc să mai dau jos din kilograme.

12-15 kilograme. Ei, uite că nu reușesc. Dar poate că la un moment dat o să fac și asta. În general, lucrurile arată destul de bine în rest.

Am avut din nou Covid, acum vreo două, trei săptămâni, am stat cinci zile acasă, după trei zile nu mai aveam nimic.

Florin Busuioc, probleme cu kilogramele în plus, dar și cu căldura

Dar în acele trei zile v-a fost rău?

-Două zile, cam așa, atât mi-a fost mai rău, am avut ceva febră, niște dureri musculare. Dar n-a fost foarte grav. Asta probabil și pentru că m-am dus la spital din pripă, din prima zi. Și mi-au făcut o evaluare Covid și mi-au dat un antiviral foarte bun care m-a pus pe picioare imediat.

Probabil că a fost bună alegerea asta și decizia de a merge la spital. Pentru că cei de acolo cam știu ce au de făcut. Nu sunt după ureche, cum facem noi, de pe internet. Ei știu exact care e protocolul și ce au de făcut. M-au făcut bine imediat.

Cum sunteți cu căldura? Cred că o suportați greu. Vă feriți…

-Nu suport deloc căldura. Dacă aș putea să fac cumva să fie frig tot timpul, asta aș face. Din păcate nu sunt în Alaska. Poate că acolo ar fi fost locul în care să trăiesc. Nu suport , sare apa din capul meu de parcă e nebună. Transpir îngrozitor, la cap transpir în general, foarte tare.

Vara asta a fost îngrozitoare, se pare că a fost una dintre cele mai călduroase veri pe care le-am avut vreodată. Eu sper să mai avem câteva zile de caniculă prin București, și apoi să vină și răcoarea, dacă o da Dumnezeu.

Chiar dacă are câteva kilograme în plus, oamenii îl recunosc pe stradă sau la piață. Ce îl întreabă?

, oamenii când vă opresc, vă întreabă de vreme sau ce vă spun?

-Mă întreabă. Cum să nu? La piață, de exemplu, mă întreabă “Dom’ne, să scot sfecla? Că dacă nu plouă, e înțepenită în pământ. Mai dă ploaia aia sau ce facem?”, “Dom’le, vreau să-mi pun acoperiș, când vine ploaia? Să știu să mă apuc sau să nu mă apuc”, sau “Domnul Busu, fata mea are nuntă. Ce fac? Îi pun cort sau o las așa în aer liber?”.

Întreb: “Când are nunta?”, îmi zice “În august”. … “Păi suntem în februarie, doamnă, de unde să știu eu cum o să fie în august?”. Sunt întrebări foarte multe legate de meteo, de vreme, oamenii sunt drăguți, în general, întrebările sunt în glumă, nu sunt răutăcioase.

V-ați căutat vreodată pe internet să vedeți ce se scrie despre dumneavoastră?

-Nu mă interesează. Ce se scrie, se scrie. Radu Anton Roman, la un moment dat, a venit înnebunit la mine și mi-a zis “Busu, trebuie să renunțăm la emisiune”. îl întreb “De ce, Radu?”.

“Întotdeauna vor exista niște nenorociți, nemernici, care să facă ură pe internet”

Îmi spune “Păi, uite ce scrie lumea pe internet… Cum vă permiteți să băgați în voi în timp ce lumea moare de foame. Uite și la grasu’ ăla care…”. I-am spus “Băi, Radu, întotdeauna vor exista hateri și întotdeauna vor exista niște nenorociți, nemernici, care să facă ură pe internet. Nu te lua după ei, tată, că este cea mai groaznică chestie care se poate întâmpla… este să te iei după internet.

Internetul e plin de nebuni, e plin”. În general, eu nu prea am încredere în internet… cu informația. Acolo e o problemă.

De exemplu, eu voiam să caut, la un moment dat, o nuvelă a lui Anton Pavlovici Cehov și am dat căutare, nuvela respectivă și Cehov. Și mi-a apărut Anton Pavlovici Cehov autorul, marele scriitor, rezultat pe pagina a treia.

Până la pagina a treia, aproape toate rezultatele erau cu niște unii care făceau prin Rusia cuptoare de cărămizi, în Ucraina nu știu ce iară de astea industriale, schele, chestii… toate lucrurile erau legate de oameni care plăteau să apară în primele rezultate. Și Cehov era pe pagina a treia.

Măi, dar, du-te de aici, lasă-mă în pace, că până ajung eu la pagina a treia, deja mi s-a luat de Cehov, și mă duc în link-ul ăla, și din link-ul ăla mă duc în alt link și din ăla în altul și uit de unde am plecat.

Ce hobby-uri are Florin Busuioc? Sportul, care l-ar ajuta să scape de câteva kilograme, nu e pe lista lui

Citiți presa? Ziarele?

-Nu. Deloc. Nici la televizor nu mă uit. Adică mă uit la televizor, dar nu la știri. La documentare, la seriale polițiste, pe Netflix, că l-am descoperit de curând. Nu eram obișnuit cu el, fetele mele, da. Soția și ea. Eu… niciodată. Acum l-am descoperit.

Ce alte hobby-uri mai aveți?

-Rezolv rebusuri. Aveam la un moment dat o pasiune foarte mare legată de muzică, ascultam muzică, aveam discografii complete ale marilor trupe de muzică progresivă. Aveam tot.

Am aruncat toate casetele, CD-urile sunt prin pod pe undeva. Nu mai am această pasiune, nu știu de ce. Mi-a dispărut cu timpul.