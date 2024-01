By the order of Daniel Șendre. Rapid – FCU 4-3. “Craiova chiar a cules ce a semănat!”

“Look down on earth and see the seeds you have sown”, a fost mesajul afișat de galeria Craiovei în Giulești, cu trimitere către celebrul serial “Peaky Blinders”. Ideea însă își are sămânța mult mai adânc, în Biblie. „Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera” - Gălățeni 6:7.