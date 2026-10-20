BYD, clasată pe locul 4 pe piața auto din România. Creștere uriașă la înmatriculări în septembrie

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BYD a urcat în luna septembrie 2026 pe locul 4 pe piața auto din România. Autoturismul electric are parte de o creștere uriașă la înmatriculări, care se traduce prin faptul că românii aleg această marcă tot mai mult.

BYD, pe locul 4 pe piața românească la capitolul mașini electrice

Producătorul de automobile chinezesc BYD continuă să câștige tot mai mult teren atât în țara sa, cât și în Europa. Compania înființată în anul 1995, cu sediul în Shenzhen, a intrat puternic în industria auto, după ce inițial fabrica baterii reîncărcabile. La capitolul mașini se concentrează pe cele electrice, .

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Standurile constructorului sunt la mare căutare, tehnicianul . Salonul Auto de la Paris va prezenta 20 de astfel de modele, după ce pe piața românească au cunoscut un succes uriaș. În luna septembrie 2026 marca s-a clasat pe locul 4 la capitolul înmatriculări, cu 708 exemplare.

Anunțul a fost făcut public de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor DGPCI. Prin urmare, s-a bucurat de o creștere de 532% față de aceeași lună a anului precedent. Astfel, are un parcurs ascendent, ceea ce înseamnă că românii își îndreaptă atenția spre acest model.

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În schimb, la nivel cumulat, pentru intervalul ianuarie-septembrie 2026, BYD a înregistrat 4.173 de unități înmatriculate, ceea ce înseamnă o cotă de piață de 4,31%. Compania chinezească își menține așadar un loc excelent în clasamentul național de autoturisme din România. Mai mult decât atât, constructorul auto își consolidează statutul la mobilitate electrificată pe toate palierele. Brandul ocupă primul loc la nivel național la vehicule 100% electrice (EV / BEV), precum și la vehicule plug-in hybrid (PHEV). Atinge același succes și la vehiculele cu energie nouă (NEV).

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”BYD nu mai este o noutate pe piața din România”

„Locul 4 în septembrie și poziția de lider pe toate segmentele electrificate arată că BYD nu mai este o noutate pe piața din România, ci o alegere asumată pentru tot mai mulți șoferi. Fiecare lună ne aduce mai aproape de clienți și ne confirmă că direcția pe care am ales-o – o gamă completă, de la modele 100% electrice la plug-in hybrid, cu tehnologie de ultimă generație și dotări generoase – răspunde nevoilor reale ale românilor. Ne propunem să încheiem anul în aceeași notă ascendentă”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România, conform .

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Creșterea brandului chinezesc vine într-o lună în care piața autoturismelor noi din România a înregistrat o scădere de 11,5%, până la 10.952 de unități. BYD s-a clasat în spetembrie 2026 după Dacia, Toyota și Skoda. Cu toate acestea, constructorul a depășit Volkswagen, care a înregistrat 640 de autoturisme noi, cu 3% mai puține decât în aceeași lună din 2025.

Totodată, BYD are o prezență importantă și în segmentul autoturismelor plug-in hybrid. Modelul Seal U DM-i a fost cel mai înmatriculat în primele nouă luni din 2026, cu 1.230 de unități. Cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă (NEV) demonstrează că este avantajos pentru mulți oameni.

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În segmentul autoturismelor pur electrice, BYD Dolphin Surf s-a clasat pe locul al doilea în topul modelelor înmatriculate în primele nouă luni din an. Au fost înregistrate 686 de unități. Pe de altă parte, Tesla Model Y a ocupat prima poziție, cu 886 de unități. Următoarea poziție a fost ocupată de Tesla Model 3, cu 676 de mașini înmatriculate.

Piața auto românească, în scădere

Mașinile produse de Dacia sunt pe primul loc, ceea ce înseamnnă că în prezent brandul conduce detașat clasamentul mărcilor. Constructorul românesc și-a păstrat poziția de lider, în ciuda faptului că înmatriculările mărcii au scăzut cu 34,4%. În prima lună de toamnă au fost înregistrate pe piața auto 2.705 autoturisme înmatriculate.

În primele 9 luni din anul 2026 au fost înmatriculate 96.261 de autoturisme noi, în scădere cu 10,5% față de perioada similară din 2025. Datele mai arată că în luna septembrie înmatriculările au coborât cu 11,5% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. În același timp, în septembrie Toyota a fost aleasă de 1.435 de proprietari, iar Skoda de 795 de șoferi români.