BYD, fenomenul din China care revoluţionează piaţa maşinilor electrice în România. Compania a intrat în topul vânzărilor din ţara noastră

Prezenţa maşinilor electrice chinezeşti pe străzile României, exotică în urmă cu doar câţiva ani, începe să devină obişnuinţă. Tendinţa cumpărătorilor din ţara noastră de a se orienta spre modelele electrice (PEV) sau plug-in hybrid (PHEV), în detrimentul maşinilor cu motor termic, este reflectată de vânzările fără precedent pe care le-a înregistrat gigantul chinez BYD, luna trecută, pe piaţa din România.

ADVERTISEMENT

Ce producători de top pe piața mașinilor electrice au depășit chinezii de la BYD

Din totalul de 1.057 de vehicule electrice și hibride plug-in, înregistrate luna trecută în România, , care devansează astfel producători clasici, precum BMW, Toyota sau Renault, dar şi pe americanii de la Tesla, care au vândut cu zece maşini mai puţin. Dacia Spring, care s-a bucurat mult timp de atenţia cumpărătorilor români, a vândut doar 14 unităţi, semn că preferinţele cumpărătorilor s-au schimbat o dată cu intrarea pe piaţă a noilor mărci din Orient.

Poza de moment arată că BYD deține în momentul de faţă peste 10% din piața EV și PHEV, o performanţă remarcabilă pentru un brand apărut recent pe piaţa românească. Analiștii auto, citaţi de , consideră că nu este vorba despre o creștere întâmplătoare, ci se constată o schimbare de fond în comportamentul consumatorilor.

ADVERTISEMENT

BYD a lansat două noi modele de maşini pe piaţa din România

de maşini cu energie nouă, iar în urmă cu două zile, la Salonul Auto Bucureşti, a lansat oficial pe piaţa din România două noi modele, SEAL 5 DM-i și SEAL 6 DM-i, două vehicule plug-in hybrid menite să marcheze o nouă etapă în evoluţia mobilităţii sustenabile.

„Observăm un interes tot mai crescut din partea clienților, atât la nivel european, dar și în România, pentru modelele PHEV, care oferă experiența condusului electric, eliminând în același timp orice grijă legată de autonomie. Sunt sigură că Seal 5 DM-I și Seal 6 DM-i au potențialul de a schimba modul în care privim mobilitatea, oferind eficiență și libertate de mișcare, indiferent de distanță. Dincolo de experiența de condus silențioasă, similară unui model complet electric, confortul premium se îmbină firesc cu inovația la interiorul celor două modele”, spune Daniela Matei, Regional Marketing Expert, BYD.

ADVERTISEMENT

SEAL U DM-i, cea mai bine vândută maşină produsă de BYD

Viorel Eremia, Regional Sales Manager România al companiei BYD, dezvăluie că SEAL U DM-i este în momentul de faţă cel mai bine vândut model BYD în ţara noastră, cu o pondere de 40% din total, acesta fiind urmat îndeaproape de Dolphin Surf. Deşi achiziţia în prezent a unui vehicul electric este condiţionată în mare măsură de subvenţiile acordate de stat, Viorel Eremia a remarcat totuşi un entuziasm la care nu se aştepta al românilor, care reacţionază extrem de pozitiv când aud de brandul BYD.

ADVERTISEMENT

Tranziţia de la motorul termic către modelele electrice şi plug-in hybrid este impulsionată în ţara noastră şi de infrastructura de încărcare aflată în expansiune, în timp ce aplicarea reglementărilor europene privind emisiile facilitează astfel de achiziţii. În ceea ce priveşte ascensiunea rapidă a brandurilor chinezeşti, în opinia analiştilor este un semn că românii caută alternative care să combine autonomia, inovaţia, dar şi un cost avantajos.

Preț BYD, de câți bani ai nevoie ca să îți cumperi o mașină electrică de la chinezi

BYD a intrat oficial pe piaţa din România în primăvara acestui an, cu patru modele, trei electrice și un plug-in hybrid. În ceea ce priveşte preţurile, SUV-ul Atto 2 este disponibil în trei niveluri de echipare, preţul primului plecând de la 22.590 de euro, al celui de-al doilea de la 24.590 de euro, în timp ce al treilea model, Comfort, are un preţ care pleacă de la 28.590 de euro, toate cu TVA inclus.

ADVERTISEMENT

SUV-ul plug-in hybrid Seal U, care promite o autonomie totală de aproximativ 1.000 de kilometri, are preţuri care pleacă de la 34.890 euro (nivelul Boost), 37.390 euro (Comfort) şi 41.890 euro (Design). Sedanul Seal are preţuri care pleacă de la 37.590 de euro, iar pentru Sealion 7 preţurile sunt de la 40.590 euro în sus.