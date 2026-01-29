BYD lansează în România noul Sealion 5 DM-i. Eveniment grandios pentru fanii mobilității electrificate

ADVERTISEMENT

Lovitură pentru piața auto din România. Joi, 29 ianuarie, chinezii de la , anunță lansarea modelului Sealion 5 DM-i. Evenimentul se anunță unul grandios și va avea loc la Romexpo, în Pavilionul B2.

Un nou capitol începe. BYD lansează Sealion 5 DM-i

BYD Sealion 5 DM-i este un SUV modern, plug-in hybrid, construit pe baza tehnologiei proprii DM-i (Dual Mode Intelligence), recunoscută pentru eficiența energetică ridicată și costurile reduse de utilizare. Noul model al producătorului chinez de mașini electrice promite un echilibru excelent între performanță, autonomie și confort, fiind gândit atât pentru oraș, cât și pentru drumuri lungi.

Sealion 5 DM-i folosește tehnologie „Super Hybdrid cu DM”, care aduce împreună senzația unui electric și flexibilitatea unui plug-in hybrid. Motorul electric conduce experiența, oferind cuplu instantaneu, accelerație lină și funcționare silențioasă. Motorul termic doar îi susține eficiența prin alimentare și intervine direct doar la viteze mai mari, când ai nevoie de mai multă putere.

Design futurist și interior high-tech

La nivel de design, BYD Sealion 5 DM-i adoptă un stil modern, aerodinamic, cu linii fluide și accente premium. Interiorul este orientat spre tehnologie și confort, cu un sistem infotainment avansat, materiale de calitate și spațiu generos pentru pasageri. Modelul se adresează atât familiilor tinere, cât și șoferilor care își doresc un SUV cu personalitate, dar și cu o amprentă de carbon redusă.

Lansarea BYD Sealion 5 DM-i în România se vede livestream

Lansarea oficială a BYD Sealion 5 DM-i în România va avea loc în cadrul unui eveniment special, organizat la Romexpo, care va lua startul la ora 14:00. Invitații, printre care și site-ul vor putea descoperi îndeaproape noul model, vor afla detalii tehnice direct de la reprezentanții BYD și vor avea ocazia să experimenteze tehnologia DM-i.

În plus, de la ora 15:00, evenimentul va putea fi văzut live prin intermediul platformelor de social media ale BYD România. Sealion 5 DM-i este un model care aduce tehnologia Super DM și o nouă perspectivă asupra mobilității plug-in hybrid.

BYD, brand apropiat de sportul de performanţă

Cu o prezență puternică la nivel internațional și investiții masive în cercetare și dezvoltare, BYD continuă să își consolideze așadar poziția și pe piața europeană. Lansarea Sealion 5 DM-i în România reprezintă un pas important în strategia brandului chinez de a oferi alternative reale la modelele clasice cu motorizare convențională.

În decembrie, la Super Gala Fanatik 2025 modelul BYD Dolphin Surf a câştigat premiul de maşina anului. La eveniment, producătorul chinez și Horia Ivanovici, au făcut show în adevăratul sens al cuvântului. , o maşină admirată inclusiv de personalităţile prezente la gală.