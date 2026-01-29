Sport

BYD lansează în România noul Sealion 5 DM-i. Eveniment grandios pentru fanii mobilității electrificate

Motive serioase de entuziasm pentru pasionații de tehnologie și mobilitate sustenabilă. BYD, unul dintre cei mai mari producători auto din lume, lansează în România modelul Sealion 5 DM-i
Cristian Măciucă
29.01.2026 | 08:10
BYD lanseaza in Romania noul Sealion 5 DMi Eveniment grandios pentru fanii mobilitatii electrificate
SPECIAL FANATIK
BYD lansează în România noul Sealion 5 DM-i. Eveniment grandios pentru fanii mobilității electrificate. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Lovitură pentru piața auto din România. Joi, 29 ianuarie, chinezii de la BYD, companie care devine tot mai populară și la noi în țară, anunță lansarea modelului Sealion 5 DM-i. Evenimentul se anunță unul grandios și va avea loc la Romexpo, în Pavilionul B2.

Un nou capitol începe. BYD lansează Sealion 5 DM-i

BYD Sealion 5 DM-i este un SUV modern, plug-in hybrid, construit pe baza tehnologiei proprii DM-i (Dual Mode Intelligence), recunoscută pentru eficiența energetică ridicată și costurile reduse de utilizare. Noul model al producătorului chinez de mașini electrice promite un echilibru excelent între performanță, autonomie și confort, fiind gândit atât pentru oraș, cât și pentru drumuri lungi.

ADVERTISEMENT

Sealion 5 DM-i folosește tehnologie „Super Hybdrid cu DM”, care aduce împreună senzația unui electric și flexibilitatea unui plug-in hybrid. Motorul electric conduce experiența, oferind cuplu instantaneu, accelerație lină și funcționare silențioasă. Motorul termic doar îi susține eficiența prin alimentare și intervine direct doar la viteze mai mari, când ai nevoie de mai multă putere.

Design futurist și interior high-tech

La nivel de design, BYD Sealion 5 DM-i adoptă un stil modern, aerodinamic, cu linii fluide și accente premium. Interiorul este orientat spre tehnologie și confort, cu un sistem infotainment avansat, materiale de calitate și spațiu generos pentru pasageri. Modelul se adresează atât familiilor tinere, cât și șoferilor care își doresc un SUV cu personalitate, dar și cu o amprentă de carbon redusă.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Lansarea BYD Sealion 5 DM-i în România se vede livestream

Lansarea oficială a BYD Sealion 5 DM-i în România va avea loc în cadrul unui eveniment special, organizat la Romexpo, care va lua startul la ora 14:00. Invitații, printre care și site-ul FANATIK.RO vor putea descoperi îndeaproape noul model, vor afla detalii tehnice direct de la reprezentanții BYD și vor avea ocazia să experimenteze tehnologia DM-i.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

În plus, de la ora 15:00, evenimentul va putea fi văzut live prin intermediul platformelor de social media ale BYD România. Sealion 5 DM-i este un model care aduce tehnologia Super DM și o nouă perspectivă asupra mobilității plug-in hybrid.

BYD, brand apropiat de sportul de performanţă

Cu o prezență puternică la nivel internațional și investiții masive în cercetare și dezvoltare, BYD continuă să își consolideze așadar poziția și pe piața europeană. Lansarea Sealion 5 DM-i în România reprezintă un pas important în strategia brandului chinez de a oferi alternative reale la modelele clasice cu motorizare convențională.

ADVERTISEMENT

În decembrie, la Super Gala Fanatik 2025 modelul BYD Dolphin Surf a câştigat premiul de maşina anului. La eveniment, producătorul chinez și Horia Ivanovici, au făcut show în adevăratul sens al cuvântului. Directorul FANATIK a fost luat de acasă și dus la Hotel Marriot într-un bolid BYD Seal, o maşină admirată inclusiv de personalităţile prezente la gală.

Copilul de mingi al lui Mircea Lucescu, erou în Liga Campionilor! Cine e...
Fanatik
Copilul de mingi al lui Mircea Lucescu, erou în Liga Campionilor! Cine e portarul care a intrat în istoria competiției
Șoc în lumea tenisului! Un antrenor cunoscut, acuzat că a primit în casa...
Fanatik
Șoc în lumea tenisului! Un antrenor cunoscut, acuzat că a primit în casa lui o minoră
Cristi Chivu, dialog în direct cu Fabio Capello după Dortmund – Inter 0-2...
Fanatik
Cristi Chivu, dialog în direct cu Fabio Capello după Dortmund – Inter 0-2 în Champions League. Ce a spus după ce a ratat calificarea în top 8 și despre posibila confruntare cu Jose Mourinho
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!