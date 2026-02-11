BYD, lovitură de imagine la cel mai înalt nivel! Este noul partener al lui Manchester City

ADVERTISEMENT

Premier League este cel mai important campionat de fotbal din Europa. De la momentul sosirii lui Pep Guardiola, Manchester City a cucerit 6 trofee de campioană. Pe lângă performanța sportivă, „cetățenii” au mai dat o lovitură. BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă și soluții de mobilitate durabilă, este noul partener al formației din Manchester.

BYD, noul partener al lui Manchester City

BYD este liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă și soluții de mobilitate durabilă. Compania a atins cele mai înalte culmi, iar parteneriatul anunțat cu Manchester City vorbește de la sine.

Colaborarea dintre BYD și Manchester City presupune o flotă BYD și DENZA și furnizarea de baterii pentru jucătorii din cadrul clubului. Totodată, BYD va fi prezent pe echipamentul de antrenament al echipelor masculine și feminine ale Manchester City.

„Noul parteneriat strategic reprezintă o colaborare semnificativă între o companie de tehnologie globală și un brand emblematic din fotbalul Mondial, iar abordarea 360 evidențiază caracterul inovator al Grupului BYD și viziunea comună orientată spre un viitor sustenabil”, s-a arătat în comunicatul oferit de BYD.

Academia lui Manchester City va ajunge la un alt nivel în urma parteneriatului cu BYD

Pe lângă flota asigurată și apariția pe echipamentele de antrenament, BYD Group va integra expertiza sa în energia nouă prin infrastructură de încărcare și tehnologii de stocare a energiei în cadrul City Football Academy, centrul de antrenament și dezvoltare de ultimă generație care găzduiește echipele masculine, feminine și academice ale clubului.

În plus, BYD va fi prezent pe stadionul Etihad, logo-ul brandului urmând să apară pe tetierele din zona băncii de rezerve. De asemenea, un model BYD va escorta autobuzul oficial al echipei masculine Manchester City la intrarea pe stadion în cadrul meciurilor din Premier League și al cupelor interne.

Noul parteneriat cu Manchester City reprezintă cea mai recentă etapă din strategia BYD de a-și consolida prezența în fotbalul internațional pentru a crește vizibilitatea brandului, a autovehiculelor și a altor produse tehnologice. Anterior, compania a fost sponsorul oficial al UEFA EURO 2024 și al Campionatului European Under-21 UEFA 2025.

Ce a declarat vicepreședintele BYD despre parteneriatul cu Manchester City

La scurt timp după semnarea parteneriatului, Stella Li, vicepreședinte executiv BYD, a expus că această nouă colaborare va marca o inovație, oamenii urmând a fi inspirați de viitorul sustenabil propus de acordul dintre BYD și Manchester City.

„Manchester City reprezintă excelența, inovația și curajul de a depăși limitele — valori care sunt profund ancorate în ADN-ul BYD. Acest parteneriat înseamnă mai mult decât fotbal sau mobilitate; reprezintă angajamentul de a inspira oameni din toată lumea prin inovații tehnologice ce apropie, energizează și sprijină un viitor sustenabil. Când inovația întâlnește pasiunea, impactul este cu adevărat global”, a declarat Stella Li, vicepreședinte executiv BYD.

Valorile BYD, regăsite în clubul Manchester City

Ferran Soriano, director executiv City Football Group, consideră că valorile dintre BYD și Manchester City sunt aceleași. Oficialul clubului din Premier League e mândru de noua colaborare cu liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă și soluții de mobilitate durabilă.

„BYD este lider mondial în domeniul său. Lider în furnizarea de excelență prin tehnologie și inovație. Lider cu un scop, acela de a face lumea un loc mai bun. Toate aceste valori sunt împărtășite de Manchester City. În calitate de Club, suntem motivați de angajamentul față de excelență și de pasiunea pentru inovație. Colaborăm cu lideri din industrie pentru a crea un viitor mai durabil din punct de vedere ecologic, începând cu facilitățile noastre.

De aceea suntem atât de mândri să fim partenerii BYD și ne asumăm angajamentul de a colabora pentru un viitor mai bun și mai sustenabil pe întreaga durată a acestui parteneriat multianual”, a spus Ferran Soriano.

BYD, peste 4,6 milioane de vehicule vândute în 2025

BYD a început ca producător de baterii în urmă cu puțin peste 30 de ani. A fabricat primul său vehicul cu energie nouă (NEV), primul hibrid plug-in produs în serie din lume, în 2008, și de atunci s-a impus ca lider mondial în domeniul NEV, cu vânzări record atât de vehicule electrice, cât și de vehicule super hibride PHEV, și o prezență pe piață în peste 110 țări și regiuni. În decembrie 2025, a sărbătorit producția celui de-al 15-milion NEV.

În 2025, BYD a vândut 4,6 milioane de vehicule la nivel global, dintre care peste un milion au fost achiziționate de clienți din afara Chinei, . Sediul global al BYD se află în Shenzhen și are 120.000 de ingineri angajați în cercetare și dezvoltare, care depășesc limitele inovației cu o medie de 45 de cereri de brevete noi în fiecare zi lucrătoare.

, iar compania își propune să dezvolte brandul internațional BYD Auto pentru a oferi soluții durabile sigure și eficiente în domeniul autovehiculelor cu energie nouă, prin inovații tehnologice de vârf la nivel mondial.