BYD Sealion 5 DM-i a ajuns în România! Experiență de neuitat la lansarea „extraterestră” a celui mai nou SUV plug-in hybrid. Video

FANATIK a trăit pe viu cea mai recentă experiență BYD. . Pe piața noastră, noul model va avea un preț de pornire de 27.600 euro, iar livrările vor începe din februarie.

Cum s-a trăit lansarea BYD Sealion 5 DM-i în România

Evenimentul, care a avut loc joi, 29 ianuarie, la Romexpo, în Pavilionul B2, a început cu o atmosferă vibrantă încă de la prânz. Invitații s-au îndreptat treptat în foaierul pavilionului unde modelele BYD erau expuse în lumina reflectoarelor. Aceștia s-au fotografiat și chiar au urcat în mașini precum Seal 6 DM-i, Dolphin Surf, Seal U, Sealion 7 sau Seal 5 DM-i.

Gazdele au creat un cadru care a îmbinat eleganța auto cu tehnologia: standuri interactive, spații de testare și ecrane mari cu prezentări video ale caracteristicilor Sealion 5 DM-i. În plus, înainte ca oamenii să vad noua bijuterie a producătorului chinez, atmosfera a fost întreținută de un DJ, în timp ce invitații au stat la discuții, au servit o cafea sau un cocktail și au degustat apertivie.

Prezentarea Sealion 5 DM-i a fost moderată de Acesta, împreună cu Andrei Duică (Deputy Country Manager pentru România și Bulgaria), Andrei Pană (Regional Product Lead România) și Viorel Eremia (Manager de Vânzări Regional BYD România), au introdus, pe rând, elementele cheie ale modelului, de la design și tehnologie până la strategia BYD pentru piața românească.

Venim acum cu BYD Sealion 5 DM-i, un plug-in hybrid la preţ de automobil doar cu motor convenţional. BYD a produs anul trecut peste 4,6 milioane de automobile şi cu peste 2,5 de milioane de electrice a fost numărul unu pe segmentul automobilelor din acest segment. Mai mult, în România anul trecut în decembrie, cel mai bine vândut plug-in hybrid a fost un BYD, iar întreaga noastră gamă are 5 stele din 5 la EuroNCAP” – Andrei Duică

Lansarea s-a văzut live în 10 orașe din România

La ora 15:00, luminile s-au concentrat pe platforma centrală, acolo unde a fost dezvăluit oficial modelul BYD Sealion 5 DM-i. Publicul prezent a putut vedea SUV-ul în detaliu, aflând despre tehnologia sa „Super Hybrid cu DM”, care combină eficiența unei motorizări electrice cu flexibilitatea unui sistem plug-in hybrid.

Prin intermediul canalelor de social media ale BYD România, lansarea a fost transmisă simultan în format livestream în zece orașe din țară și s-a văzut pe aproximativ 200 de ecrane digitale. Această inițiativă a extins audiența dincolo de Pavilionul B2, de la Romexpo, și a adus momentul în feed-urile celor interesați de mobilitate electrificată.

Ce am aflat despre Sealion 5 DM-i

Reprezentanții BYD au oferit publicului detalii tehnice despre model, care combină un motor electric performant cu un motor pe benzină eficient, oferind o autonomie totală impresionantă și costuri de utilizare reduse comparativ cu SUV-urile tradiționale.

Designul exterior impresionează prin linii moderne, faruri LED și o prezență sofisticată pe scenă, iar interiorul promite un cockpit high-tech orientat spre confort și conectivitate — elemente care pun Sealion 5 DM-i în competiție directă cu rivali clasici în segmentul SUV-urilor plug-in hybrid.

Feedback pozitiv din partea invitaților

După lansare, cei prezenți au avut șansa să testeze fizic sau virtual SUV-ul, să discute cu reprezentanți BYD și să pună întrebări despre autonomia reală, dotările standard și posibilitățile de achiziție în România. Reacțiile au fost pozitive, mulți evidențiind echilibrul între tehnologie, confort și preț.

Prin acest eveniment, BYD a transmis un mesaj ferm: România este o piață importantă în strategia sa de extindere europeană. Lansarea Sealion 5 DM-i nu a fost doar despre un nou model, ci despre consolidarea prezenței brandului și despre dorința de a schimba percepția publicului față de mașinile electrificate produse în China.

În concluzie, lansarea BYD Sealion 5 DM-i de la Romexpo a fost mai mult decât o simplă prezentare a unei noi mașini. A fost un eveniment realmente grandios, care a combinat spectacolul vizual cu informația relevantă și interacțiunea directă cu publicul. Pentru piața auto din România, apariția acestui model marchează încă un pas important spre normalizarea mobilității electrificate, nu ca excepție, ci ca opțiune reală pentru tot mai mulți șoferi.

170 km/h este viteza maximă pe care o atinge BYD Sealion 5 DM-i

30.100 euro costă versiunea Design a lui Sealion 5 DM-i