C-Neo nu e singurul model! Ce alte tipuri de Dacia sunt așteptate cu nerăbdare de străini. Când s-ar putea lansa noul Sandero

ADVERTISEMENT

Dacia nu mai e de mult timp „surpriza ieftină” de pe piața europeană, ci o marcă de încredere, râvnită de tot mai multă lume, la prețuri din ce în ce mai variate. Despre noul model C-Neo, presa internațională vuiește încă de anul trecut, dar nu este singurul model așteptat cu nerăbdare.

Dacia, tot mai dorită în Europa! Noul model C-Neo i-a cucerit deja pe englezi și spanioli, deși nici nu s-a lansat. Ce alte variante sunt extrem de așteptate

Site-urile dedicate cailor-putere din Anglia și Spania au relatat pe larg despre noile surprize cu care Dacia vine în întâmpinarea șoferilor, iar FANATIK trece în revistă cele mai așteptate modele.

ADVERTISEMENT

Cap de listă este, așa cum spuneam mai sus, Dacia C-Neo, care va marca intrarea în segmentul C, unul din cele mai competitive din Europa, . Dacia vrea să ”atace”, practic, în mod direct modele consacrate precum Skoda Octavia sau Volkswagen Golf, dar cu propria rețetă: spațiu mult, costuri reduse și tehnologii eficiente. Din informațiile apărute până acum, C-Neo este prezentată ca o mașină de familie, apropiată ca format de un break, cu influențe Stepway. Prototipurile confirmate la test confirmă un design robust, cu o linie a plafonului ușor înclinată, oferind un aer dinamic.

Ce se știe despre C-Neo

Construit pe platforma CMF-B, aceeași utilizată de Bigster și Jogger, noul model ar putea ajunge la aproximativ 4,6 metri lungime, oferind un portbagaj estimat la 600 de litri. Sub capotă sunt așteptate motoare pe benzină și GPL, dar și în variantă hibrid. Nu e exclusă nici varianta 4×4. Lansarea oficială a Dacia C-Neo este așteptată în a doua jumătate a lui 2026, cu primele unități în showroom-uri abia în 2027.

ADVERTISEMENT

Următoarea generație Dacia Sandero: prima versiune complet electrică din istoria modelului

Un alt model extrem de așteptat este următoarea mașina care a construit identitatea mărcii. Potrivit informațiilor oferite de britanici, noul Sandero ar urma să fie lansat tot în anul următor și va bifa o premieră importantă: prima versiune complet electrică din istoria modelului. Noul Sandero va fi disponibil și pentru clienții tradiționali, în varianta hibridă, astfel ca trecerea de la benzină la electric să nu fie bruscă pentru șoferii fideli acestei mărci.

ADVERTISEMENT

Apoi, trecem la Dacia Spring, un model relativ nou pe piața din . Cei de la Dacia pregătesc o actualizare, un înlocuitor al actualului Spring. Este vorba despre un mic EV de segment A, dezvoltat pe viitorul Renault Twingo electric. Noul model va avea un preț țintă de sub 18.000 de euro, ceea ce l-ar transforma într-una din cele mai accesibile mașini electrice din Europa, evitând astfel taxele suplimentare aplicate modelele fabricate în China. Dezvoltarea accelerată (doar 16 luni) sugerează că lansarea oficială ar fi chiar în vara din acest an.

Dacia se vinde cel mai bine în Franța, Italia, Germania și Spania

Odată cu schimbarea conducerii, după plecarea lui Denis Le Vot și preluarea mandatului de către Katrin Adt, Dacia intră într-o fază strategică, iar europenii urmăresc cu atenție fiecare element pus cu atenție încă din fabrică. Accentul va cădea, de acum, pe modele complet noi, mai mari, mai sofisticate, dar fără a renunța la elementele identitare. C-neo, noul Sandero și succesorul lui Spring arată clar că Dacia nu mai joacă defensiv, ci își face loc pe tot mai multe autostrăzi. Țările în care Dacia și-a găsit loc în tot mai multe parcări sunt Franța (principala piață a brandului românesc), Italia, Germania și Spania, conform statisticilor oficiale.