C.T. Popescu s-a disculpat în fața CNA după ce a spus că Firea vrea „voturile imbecililor”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost prezent la ședința de astăzi a Consiliului Național al Audiovizualului care a dezbătut o reclamație împotriva sa, după ce a afirmat la Digi24, pe 19 august, că Gabriela Firea ar vrea să obțină „voturile imbecililor”.

„Doamna Firea folosește o metodă care se poate dovedi eficientă. Dânsa vrea să obțină voturile imbecililor din orașul București, pentru că există și astfel de persoane în capitala României”, este afirmația făcută de către C.T. Popescu ce a dus la reclamația prin care se cere sancționarea postului și „pedepsirea exemplară” a acestor afirmații.

În emisiunea respectivă, moderată de către Tudor Cojocaru, Popescu a mai folosit o dată termenul de „imbecil”: „În România există și imbecili, așa cum v-am spus și v-o repet. Nu? Ca să-l votezi pe Mitică Dragomir acum sau pe Anghel Iordănescu la Primăria Capitalei înseamnă că ai un discernământ foarte limitat”.

C.T. Popescu: „Nu am aplicat nimănui calificativul de imbecil”

Prezent la ședința CNA, C.T. Popescu a susținut că nu a insultat pe nimeni deoarece nu a alăturat calificativul unor persoane anume.

„Eu nu am aplicat nimănui un nume și prenume, unei persoane sau unui grup de persoane. Nu am aplicat calificativul de imbecil. Am afirmat că în București există imbecili. Nu am aplicat nimănui în mod expres acest calificativ. Este o afirmație lipsită de justificare. Am spus că doar în oraș există și imbecili”, s-a apărat ziaristul, transmite paginademedia.ro.

El s-a referit și la tonul reclamației împotriva sa prin care se cerea „pedepsirea exemplară”. „Persoana aceasta indică cum trebuie să fie linia postului. Cum poți să ceri pedepsirea exemplară? Când faci o reclamație poți să ceri dreaptă judecată asupra cazului în speță, nu pedepsirea exemplară. Pedepsirea exemplară se cerea înainte de 1989”, a mai spus C.T. Popescu.

Argumentația nu l-a convins pe Radu Herjeu, unul dintre membrii CNA.

„Din punctul meu de vedere, termenul „imbecil”, adresat oricui, cu nume sau prenume, sau unui grup de oameni definit destul de bine, este un limbaj injurios. Domnul Popescu putea folosi ce limbaj dorește conform criteriilor pe care le are domnia sa în exprimarea publică. Moderatorul avea obligația de a-i atrage atenția domnului Popescu că termenul „imbecil” este unul injurios”, a replicat Herjeu.

La finalul dezbaterilor, Radu Herjeu a propus Consiliului să adopte sancțiunea unei somații publice la adresa postului, însă propunerea sa nu a întrunit decât două voturi de susținere din partea unor colegi din CNA, Ramona Sorescu și Orsolya Borsos.

