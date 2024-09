Ca de la campioană la campioană, Simona Halep vorbește despre retragerea Cristinei Neagu: „Există viață și după sport”

Simona Halep este alături de Cristina Neagu, după ce Ce sfaturi i-a dat fostul lider WTA cvadruplului „Balon de Aur” din handbalul feminin.

Ce mesaj a avut Simona Halep pentru Cristina Neagu: „Să se bucure de viață”

Simonei Halep. Ca de la campioană la campioană, Simona, jucătoarea de tenis cu cele mai bune rezultate din istoria României, i-a transmis un mesaj Cristinei, care este poreclită „Messi” din handbal.

ADVERTISEMENT

„Există viață și după sport și îi doresc sănătate, pentru că asta e cea mai importantă și să se bucure de viață”, a fost mesajul pe care l-a transmis Simona Halep.

Fostul lider WTA a trecut cu brio peste scandalul de dopaj

Dubla câștigătoare de Grand Slab a vorbit și despre scandalul de dopaj în care a fost implicată. În primăvara acestui an, TAS a decis să îi reducă pedeapsa Simonei Halep de la patru ani la nouă luni.

ADVERTISEMENT

La șase luni distanță de la acel moment, Halep susține că a trecut peste cea mai grea perioadă din carieră și se pregătește intens pentru a reveni în circuitul WTA. Sportiva din Constanța a primit o invitație la turneul de la Hong Kong, acolo unde va juca în luna octombrie.

„Acum mă simt bine. Este un subiect pe care vreau să îl las în urmă. A fost, a trecut. Am câștigat procesul, am dovedit că nu am fost vinovată cu absolut nimic, iar acum aștept să mă întorc pe teren”, a mai spus fostul lider WTA.

ADVERTISEMENT

De ce se retrage Cristina Neagu. A jucat ani de zile cu dureri

Cristina Neagu (36 de ani) a anunțat că se va retrage din handbal la finalul sezonului 2024-2025. Deși e considerată în continuare una dintre cele mai bune jucătoare din lume, anunțul n-a fost unul surprinzător. De-a lungul carierei, „Messi” a suferit accidentări groaznice, care acum își spun cuvântul.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că sunt durerile cu care trebuie să joace şi pe care a trebuit să le suporte în ultimii ani, după ce a revenit după accidentările care i-au pus cariera în pericol.

ADVERTISEMENT

„La un moment dat, când dor și umărul, și genunchiul, și glezna, și degetul, ți se ia efectiv și spui: ‘Băi, chiar am nevoie de o zi liberă’, dar în rest, așa mă dreg, cu câte un antiinflamator, gheață, masaj, mai sar peste câte un antrenament, nu e chiar cel mai plăcut lucru.

Mi-ar plăcea și mie, chiar și la vârsta asta, să mă pot antrena, să fac individualizare, pentru că prin antrenamente devii mai bun, dar am acceptat situația cu ani în urmă și încerc să fac tot ce pot ca să joc în condițiile astea”, declara Cristina Neagu, în martie 2024.