Ca după război! Cristiano Ronaldo a suferit o rană urâtă în Everton – Manchester United 1-0. Cum arată piciorul portughezului. Foto

Cristiano Ronaldo a revenit în primul “11” al lui Manchester United, după ce a absentat la remiza cu Leicester City. Portughezul a fost integralist în , scor 0-1, şi a primit un cartonaş galben în minutul 87. La finalul meciului, fotbalistul de 37 de ani a părăsit gazonul cu greutate, după ce a suferit o rană la piciorul stâng.

Cristiano Ronaldo a ieşit şchiopătând de pe teren, iar fotoreporterii englezi au putut să surprindă rana suferită de starul lui Manchester United. La piciorul stâng, sub apărătore, fotbalistul de 37 de ani avea urme ale unei intrări mai dure ale unui adversar, cu o rană care sângera.

Oficialii lui Manchester United vor oferi un buletin medical pentru situaţia lui Cristiano Ronaldo, însă sunt şanse mici ca accidentarea să-l facă să rateze meciul cu Norwich, programat pe 16 aprilie.

Aplicaţia FotMob l-a notat cu 6,1 pe Cristiano Ronaldo, fiind considerat unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren. Note mai mici au primit doar Marcus Rashford şi Fred, însă brazilianul a ieşit de pe teren în minutul 31, când s-a accidentat.

În cele 90 de minute, Cristiano Ronaldo a reuşit să tragă un şut pe spaţiul porţii, a atins de 41 de ori mingea şi a avut două dueluri câştigate. Portughezul a pierdut posesia balonului de cinci ori şi a reuşit un dribling.

Pe culoarul spre vestiare, fanii lui Everton s-au răfuit cu jucătorii lui Manchester United, iar una dintre ţinte a fost Cristiano Ronaldo. Pe o filmare apărută pe Twitter, starul portughez apare în timp ce-i dă peste mână unui suporter, care ţinea un telefon mobil. Conform presei din Anglia, Manchester United va investiga incidentul.

🗞 are aware of and are looking into an incident involving footage of Cristiano Ronaldo knocking a mobile phone out of a fan’s hand at Goodison Park. [ , 🎥 via ]

