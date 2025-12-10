Sport

Ca la Balonul de Aur! Horia Ivanovici a fost adus la Gala Fanatik de un bolid de lux BYD, brandul auto care i-a cucerit pe români

Gala Fanatik 2025 a adunat "crema cremelor" din sportul şi fotbalul românesc. Directorul Fanatik a coborât pe covorul roşu de la Marriott dintr-un BYD Seal, care atinge suta în 3,6 secunde!
10.12.2025 | 15:29
Super Gala Fanatik 2025 a reunit toată suflarea sportivă şi fotbalistică din România. Evenimentul desfăşurat la hotelul Marriott a fost un real succes, fiind premiaţi cei mai mari performeri din sportul românesc în anul 2025.

Horia Ivanovici şi-a făcut apariţia la Super Gala Fanatik 2025 în bolidul BYD Seal

Gazda, Horia Ivanovici, şi-a făcut apariţia la gală în stil mare. A fost adus la eveniment într-un bolid BYD Seal, o maşină admirată inclusiv de personalităţile prezente la gală. Bolidul atinge 100 de km/h în 3,6 secunde.

Maşina BYD Seal l-a luat pe Horia Ivanovici de acasă şi l-a lăsat direct pe covorul roşu al hotelului Marriott din Capitală, locul în care laureaţii au fost premiaţi într-o atmosferă de cinci stele, câte are şi hotelul.

În cadrul galei, modelul BYD Dolphin Surf a câştigat premiul de maşina anului 2025, brandul fiind cel mai mare producător de maşini electrice din lume. Mai mult, BYD are în plan construirea a trei noi fabrici şi în Europa, iar până în 2028 dorește ca toate mașinile vândute în Europa să fie fabricate chiar pe „Bătrânul Continent”.

BYD, brand apropiat de sportul de performanţă!

Andrei Duică, deputy country manager al BYD Europe pe România şi Bulgaria, a ridicat premiul de la Super Gala Fanatik 2025 şi a dezvăluit că brandul BYD este foarte apropiat şi de lumea sportului de performanţă, prin parteneriate cu echipe şi competiţii de top:

„Sunt onorat să primesc acest premiu în numele BYD Europa şi BYD România. BYD nu este doar un brand auto, este o companie de tehnologie. Suntem primii la nivel global în producţia de autoturisme plug-in hybrid şi electrice. 

Nu în ultimul rând, suntem apropiaţi ai sportului. Am avut parteneriate cu Euro 2024, Euro U21 2025 şi foarte multe altele. Suntem partenerul celor de la Inter Milano”, a spus Andrei Duică la Gala FANATIK.

BYD a luat cu asalt piaţa maşinilor electrice din România! A detronat în timp record producători precum BMW, Renault, Audi sau Tesla

Modelul BYD Dolphin Surf, care a câştigat premiul „maşina anului” 2025 la Super Gala Fanatik a primit acelaşi premiu la categoria Urban Car Worldwide, o performanţă de excepţie pentru producătorul de maşini din China.

BYD se bucură de o mare apreciere din partea românilor şi a intrat direct în topurile vânzărilor din lunile trecute în ceea ce priveşte maşinile electrice, depăşind producători cu o mare tradiţie precum BMW, Toyota, Audi sau Renault, dar şi pe americanii de la Tesla.

În lunile septembrie şi octombrie, BYD a ocupat locul 5 în clasamentul maşinilor electrice vândute în România, cu 112, respectiv 88 de unităţi vândute. În octombrie, BYD Dolphin Surf, cu 30 de unități înmatriculate a intrat în Top 10 modele electrice la nivel național.

Horia Ivanovici şi-a făcut apariţia la Gala Fanatik ca la "Balonul de Aur", fiind adus cu un bolid BYD!

