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Ca la război! Măsuri de securitate fără precedent pentru a preveni un sabotaj înainte de Mexic – Anglia

Anglia tremură înaintea meciului cu Mexic din optimile de la Campionatul Mondial! Și nu neapărat de frica adversarilor, ci mai degrabă din cauza fanilor!
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 09:29
Ca la razboi Masuri de securitate fara precedent pentru a preveni un sabotaj inainte de Mexic Anglia
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Măsuri speciale de securitate înainte de Mexic - Anglia! Zeci de polițiști grupați în jurul hotelului britanicilor. Foto: Profimedia
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Anglia urmează să se dueleze cu Mexic în optimile de finală de la Campionatul Mondial. Meciul a fost programat să se dispute pe data de 6 iulie, de la ora României 03:00, pe legendarul stadion „Azteca” din Ciudad de Mexico, deci cu mexicanii în postură de gazde. Din cauza faptului că este posibil ca la ora partidei orașul să fie puternic afectat de fenomene meteorologice extreme, s-a luat în calcul scenariul ca ora de start să fie devansată.

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Măsuri speciale de securitate cerute de Anglia înaintea meciului cu Mexic

În cele din urmă însă se pare că FIFA a renunțat, cel puțin pentru moment, la această variantă. Englezii au solicitat măsuri de securitate suplimentare înainte de sosirea lor în capitala Mexicului. Asta pentru că se tem ca nu cumva hotelul lor să fie asaltat de fani mexicani în noaptea de dinaintea meciului, cu scopul de a nu-i lăsat pe fotbaliști să se odihnească în mod corespunzător.

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Exact așa au pățit ecuadorienii înaintea partidei cu Mexic din 16-imile de finală. Și ar exista anumite semnale conform cărora mexicanii ar dori să aplice aceeași „rețetă”, care s-a dovedit câștigătoare data trecută, și acum, înaintea duelului cu Anglia din optimi. Solicitarea britanicilor a fost ascultată de către autoritățile din Ciudad de Mexico.

Englezii se tem de posibilul haos creat de suporterii mexicani la hotelul lor în noaptea de dinaintea meciului

Astfel, potrivit The Sun, un dispozitiv impresionant de forțe de ordine a fost trimis deja în fața hotelului în care urmează să fie cazată delegația naționalei Albionului. Bineînțeles, polițiștii respectivi, dotați cu scuturi și alte materiale necesare în astfel de situații, vor rămâne în zona respectivă, în schimburi în mod evident, în toate aceste zile rămase până la meciul de pe „Azteca”.

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În acest context, englezii nu au dorit până acum să dezvăluie la ce hotel vor fi cazați, dar există indicii conform cărora localnicii ar avea deja anumite informații în acest sens. Înaintea partidei din 16-imi cu Ecuador, în noaptea de dinaintea jocului, suporterii mexicani au mers în fața hotelului adversarilor și au fost extrem de zgomotoși, din motive evidente, respectiv au cântat, au bătut la tobe și chiar au lansat focuri de artificii.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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