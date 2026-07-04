Ca la război! Măsuri de securitate fără precedent pentru a preveni un sabotaj înainte de Mexic – Anglia

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Anglia urmează să se dueleze cu Mexic în optimile de finală de la Campionatul Mondial. Meciul a fost programat să se dispute pe data de 6 iulie, de la ora României 03:00, pe legendarul stadion „Azteca” din Ciudad de Mexico, deci cu mexicanii în postură de gazde. Din cauza faptului că este posibil ca la ora partidei orașul să fie puternic afectat de fenomene meteorologice extreme, s-a luat în calcul scenariul ca ora de start să fie devansată.

Măsuri speciale de securitate cerute de Anglia înaintea meciului cu Mexic

Englezii au solicitat măsuri de securitate suplimentare înainte de sosirea lor în capitala Mexicului. Asta pentru că se tem ca nu cumva hotelul lor să fie asaltat de fani mexicani în noaptea de dinaintea meciului, cu scopul de a nu-i lăsat pe fotbaliști să se odihnească în mod corespunzător.

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Și ar exista anumite semnale conform cărora mexicanii ar dori să aplice aceeași „rețetă”, care s-a dovedit câștigătoare data trecută, și acum, înaintea Solicitarea britanicilor a fost ascultată de către autoritățile din Ciudad de Mexico.

Englezii se tem de posibilul haos creat de suporterii mexicani la hotelul lor în noaptea de dinaintea meciului

Astfel, potrivit , un dispozitiv impresionant de forțe de ordine a fost trimis deja în fața hotelului în care urmează să fie cazată delegația naționalei Albionului. Bineînțeles, polițiștii respectivi, dotați cu scuturi și alte materiale necesare în astfel de situații, vor rămâne în zona respectivă, în schimburi în mod evident, în toate aceste zile rămase până la meciul de pe „Azteca”.

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În acest context, englezii nu au dorit până acum să dezvăluie la ce hotel vor fi cazați, dar există indicii conform cărora localnicii ar avea deja anumite informații în acest sens. Înaintea partidei din 16-imi cu Ecuador, în noaptea de dinaintea jocului, suporterii mexicani au mers în fața hotelului adversarilor și au fost extrem de zgomotoși, din motive evidente, respectiv au cântat, au bătut la tobe și chiar au lansat focuri de artificii.