Ca la școală! Cum a reușit Enzo Maresca să comunice cu jucătorii lui Chelsea, deși se afla în tribune pentru că s-a bucurat prea mult. Foto

Cum a reușit Enzo Maresca, antrenorul de la Chelsea, să comunice cu jucătorii săi, deși a văzut meciul cu Nottingham Forest din tribune. Italianul a luat cartonaș roșu în derby-ul cu Liverpool.
Alex Bodnariu
18.10.2025 | 17:02
Enzo Maresca, indicații din tribune. Biletul primit de jucătorii de la Chelsea

Fotbalul din Premier League continuă să surprindă. Camerele de filmat au arătat un moment extrem de interesant în timpul duelului dintre Nottingham Forest și Chelsea. Jucătorii echipei de pe Stamford Bridge au primit indicații de la antrenor, de la distanță.

Chelsea, victorie clară cu Nottingham Forest. Enzo Maresca a văzut meciul din tribune

Enzo Maresca, antrenorul celor de la Chelsea, a urmărit meciul de pe terenul celor de la Nottingham, câștigat de echipa sa cu 3-0, din tribune. Tehnicianul italian a fost suspendat etapa precedentă, după ce s-a bucurat excesiv la golul de 2-1 înscris de londonezi în prelungiri, în duelul cu rivalii de la Liverpool.

Atunci, italianul a sărit în brațele jucătorilor săi după reușita lui Estevao. Enzo Maresca nu a fost iertat de arbitru. El a depășit evident suprafața din jurul bancii tehnice, iar centralul i-a acordat al doilea cartonaș galben.

Fiind suspendat, Enzo Maresca a văzut meciul cu Nottingham Forest din tribune. Chelsea a făcut spectacol! Londonezii s-au impus clar, cu 3-0, în fața echipei pregătite de Ange Postecoglou și urcă, cel puțin momentan, pe locul 4 în Premier League.

Cum a reușit Enzo Maresca să comunice cu jucătorii, deși a stat în tribune

În minutul 75, pe transmisia meciului s-a putut observa un moment extrem de interesant. Enzo Maresca, deși nu a fost pe banca tehnică, a reușit să comunice cu jucătorii săi. Antrenorul a vorbit la telefon cu secunzii săi, care au transmis jucătorilor informațiile primite.

De altfel, Reece James și Moisés Caicedo chiar au primit în scris tacticile lui Enzo Maresca. În mâinile celor doi fotbaliști a ajuns o hârtie pe care era desenat noul sistem, iar astfel jucătorii de la Chelsea au înțeles schimbările tactice cerute de Enzo Maresca.

Cine este Enzo Maresca. Cariera antrenorului de la Chelsea

Enzo Maresca are 45 de ani și face parte din noul val de antrenori italieni. A fost mijlocaș central și a jucat la cluburi importante precum Juventus, Fiorentina, Sevilla și Malaga. După retragere, a intrat rapid în lumea antrenoratului. A lucrat la academiile lui Manchester City și West Ham, apoi a fost pentru scurt timp în staff-ul lui Pep Guardiola.

În 2023, Maresca a preluat-o pe Leicester City. A promovat în Premier League încă din primul sezon, impresionând prin stilul ofensiv și organizarea echipei. Chelsea l-a numit antrenor în vara lui 2024, iar primele rezultate deja se văd. Echipa arată mult mai bine pe faza ofensivă, iar fanii visează la o calificare în Champions League.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
