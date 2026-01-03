Sport

Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”

Giovanni Becali a povestit cum a deturnat un zbor din Rusia în momentul transferurilor lui Daniel Pancu și Florentin Petre. Ce a riscat renumitul impresar.
Iulian Stoica
03.01.2026 | 21:40
Can filme Cum a deturnat Giovanni Becali avionul catre Rusia la transferul lui Pancu si Florentin Petre
Cum a deturnat Giovanni Becali un avion spre Rusia la transferurile lui Pancu și Florentin Petre.
Giovanni Becali este cel mai cunoscut impresar român, iar acesta are parte de amintiri memorabile de la mutările efectuate. Agentul a povestit cum a deturnat un avion la momentul transferurilor lui Daniel Pancu și Florentin Petre.

Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre

Florentin Petre, Daniel Pancu și Andrei Mărgăritescu au ajuns în vara anului 2008 la formația Terek Grozny. Agentul lor era Giovanni Becali, iar acesta a amintit la „Giovanni Show” că toți cei enumerați aveau un contract de două milioane de dolari în cei doi ani de angajament.

„Am un prieten din Bulgaria care mi-a spus ‘ai un avion la Băneasa doar pentru tine’. Eu i-am spus ‘lasă-l la Sofia, de ce să mai plătești și aici? Trimite-l când e, că în 35 de minute e aici’.

Am luat viza pentru Rusia, erau Pancu, Florentin Petre și mijlocașul lui Dinamo, căruia i se spunea Gattuso, Andrei Mărgăritescu. Era un contract pe doi ani de zile, câștigau două milioane de dolari fiecare”, a declarat Giovanni Becali.

Giovanni Becali a deviat cursul avionului spre Rusia

În continuare, Giovanni Becali a prezentat faptul că avionul cu destinația Rusia a fost deviat, asta din cauza faptului că trebuia schimbat comisionul. Această decizie a fost riscantă, aeronava putând fi bombardată cu rachete în orice moment.

„Am mers cu avion privat, am plecat de la Mineralnye Vody, din Rusia, la Moscova. Eu nu am păstrat linia cu avionul. Dragoș (n.r. – colaboratorul său) a zis ‘au chemat ambasadorul, 6 luni nu mai poți să mergi în Rusia, ai deviat zborul’. Vă dați seama, putea să tragă o rachetă, pe cuvântul meu de onoare!

Am deviat zborul pentru că trebuia să schimb comisionul meu, acesta era și al băieților. Era și comisionul băieților, de 10-15 euro, am zis ‘sunt nebuni la cap? Ce să fac eu cu ăștia?’. M-am dus la bancă cu ministrul din Cecenia, cu ministrul sportului”, a mai spus Giovanni Becali.

Impresarul, în tribune cu Ramzan Kadîrov, președintele Ceceniei

Impresarul român, în ciuda faptului că se câștiga foarte bine în Rusia, a vrut să plece cât mai repede. Motivul? Constant observa că mai multe case erau bombardate în acea zonă.

„Nu am mai respectat planul de sport… Aia e, ne împușca, vă dați seama? Dacă mergeam cu președintele lor, din Cecenia,  Ramzan Kadîrov… Vă dați seama cum era, mă duceam cu el în mașină, iar alte 20 de mașini erau în față. Am fost cu el la un meci, gol 1-0, a marcat Pancu și pac, 100.000 de euro a primit Pancu.

Pancu a primit 100.000 de euro cash, eu eram lângă el. Nu știam cum să mai plec de acolo, vedeam tot felul de case bombardate”, a încheiat povestea Giovanni Becali.

Iulian Stoica
