Partida dintre . Prezența pe stadion a fost una demnă de un derby, nu mai puțin de 40.287 de spectatori fiind prezenți pe „Arena Națională”. Mitică Dragomir nu a ratat meciul și s-a aflat la rându-i în tribunele arenei de pe Bulevardul Basarabia.

„Ca-n marile derby-uri, ca la Real – Barcelona”. Mitică Dragomir a lăudat galeriile la FCSB – Rapid și a explicat de ce nu a dat 1500 de euro pe 2 bilete la El Clasico

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit în direct la Profețiile lui Mitică că a rămas profund impresionat de galeriile ambelor formații, .

Mitică Dragomir a comparat derby-ul dintre FCSB și Rapid cu marile meciuri din America de Sud, dar și cu renumitul „El Clasico” din Spania. Un singur defect a identificat „Oracolul din Bălcești”, anume prezența obiectelor pirotehnice din stadion.

„Am plecat mai devreme, așa cum obișnuiesc, ca să nu prind aglomerație.. că totuși sunt bătrân. Mi-a plăcut enorm atmosfera din stadion! Chiar dacă mai sunt 2-3 sălbatici care aruncă cu petarde, chiar dacă nu au voie să vină cu ele.

Galeriile s-au comportat absolut excepțional! Micile excepții au fost momentele în care s-a aruncat cu petarde. Dar restul? Măi Horia, a fost ca la marile derby-uri ale lumii! Unde mai vezi așa ceva? Mai vezi în Argentina așa ceva.

Și la spanioli mai e așa, în Real – Barcelona. La Real Madrid este o galerie, dar cum e o fază mai importantă tot stadionul e în picioare și încep să scandeze. Un stadion întreg începe sa scandeze!”, a spus Mitică Dragomir.

„El Clasico mă ajungea 15.000 de euro”

Fostul președinte de la LFP i-a dezvăluit moderatorului Horia Ivanovici că ar fi vrut să asiste la El Clasico, , însă acesta s-a lovit de prețul mare al biletelor.

„(N.r Nea Mitică, dar chiar 4 să le dea Barcelona?) Dacă nu mi-am dat seama de rezultat și că o să fie goluri multe…doar i-am spus băiatului meu să pună pariu că bate Barcelona, dar el mi-a spus în telefon ‘du-te de aici’!

Nu am fost la meci. Nu am găsit decât două bilete, și alea la 1500 de euro per bilet. Avionul costa destul de mult, pentru că eu nu pot sa merg decât la business, pentru că nu pot sa stau în înghesuială.

(N.r nu merita pentru că făceai un drum de 10.000 de euro) De 15.000 de euro! E mult! M-a sunat Andone, dar am fost fraier, pentru că Andone făcea rost de bilete mai ieftine.. undeva pe la 500-600 de euro. Am avut oferta noi de 1500 de euro, dar numai două! Dacă aveam patru le luam, pentru că nu puteam să plec fără nepoți”, a completat Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

