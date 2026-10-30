Sport

„Ca orice copil, îmi doresc să joc”. Andrei Șucu a explicat ce nemulțumiri are la Rapid

Bogdan Mariș
30.10.2026 | 23:41
Ca orice copil imi doresc sa joc Andrei Sucu a explicat ce nemultumiri are la Rapid
ULTIMA ORĂ
Andrei Șucu în Rapid - Csikszereda. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Titularizat în premieră de Daniel Pancu, Andrei Șucu a fost înlocuit la pauza meciului Rapid - Csikszereda, pe care giuleștenii aveau să îl câștige cu 2-0. Fiul lui Dan Șucu a tras concluziile la finalul jocului.
ADVERTISEMENT

Andrei Șucu (17 ani) a fost titularizat de Daniel Pancu pentru meciul pe care Rapid l-a disputat în Giulești contra „lanternei roșii” Csikszereda, iar fiul patronului Dan Șucu a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Rareș Pop. Tânărul fotbalist a tras concluziile după victoria obținută de giuleșteni, 2-0.

Andrei Șucu, prima reacție după Rapid – Csikszereda 2-0

La o lună și jumătate după ce a marcat în meciul cu FC Argeș, Andrei Șucu a primit din nou minute din partea lui Daniel Pancu, fiind chiar titularizat pentru meciul cu Csikszereda. Fiul lui Dan Șucu a părăsit terenul la pauză după o repriză în care nu s-a remarcat foarte mult, iar acesta a dezvăluit după meci că ar fi dispus să evolueze și în Liga 2, la Ștefănești. „N-a fost ușor, dar iau fiecare minut cu minut, nu am de ce să mă grăbesc, am 17 ani, dacă e nevoie să mai merg la Liga 2 voi merge cu mare drag și cu mare poftă de joc.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să joc din ce în ce mai mult, am încredere în Mister, dar și în Mister de la Ștefănești, că ușor-ușor îmi voi realiza visul. Sunt convins că aș fi putut mai mult în prima repriză, n-am intrat cu acceași mentalitate ca și la Argeș, e singura chestie care mă supără. Aș vrea să pot da un răspuns mai elocvent, dar în momentul acesta nu am multe gânduri în afară de faptul că îmi trebuie minute.

Csikszereda a avut niște ocazii foarte mari, dar și noi am avut ocazii. Nu aș vrea să comentez arbitrajul, dar părerea mea e că ar fi putut măcar să investigheze faza lui Kamara. Nu am revăzut-o, poate vorbesc la cald, dar eu așa cred. Nu vreau să creez vreo scuză, să inventez ceva. Puteau marca de câteva ori, ne-a scos Marian (n.r. Aioani), a apărat foarte bine”, a afirmat acesta la Digi Sport după victoria cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24.ro
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa

Andrei Șucu, nemulțumit de minutele primite la Rapid?

Meciul cu Csikszereda a fost primul în care Andrei Șucu a evoluat pentru Rapid după golul înscris contra lui FC Argeș pe 18 septembrie, iar tânărul fotbalist a confirmat că își dorește să joace mai mult. Totuși, acesta susține că nu a avut vreo discuție tensionată cu antrenorul Daniel Pancu. „Ca orice copil, îmi doresc să joc, avem cei mai frumoși suporteri din România, nici nu se compară.

ADVERTISEMENT
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am...
Digisport.ro
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”

Îmi doresc să joc, am încredere maximă în Mister și în deciziile pe care le ia, niciodată nu i-am comentat, nu am avut un limbaj neadecvat. Sunt convins că va face tot ce e posibil ca să câștige echipa, el vrea doar binele echipei. Meciul de Cupă ne-a obosit foarte tare, drumul a fost foarte greu, nu e deloc ușor, dar nu e o scuză pentru cum am arătat în prima repriză. Sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine”, a spus Andrei Șucu.

ADVERTISEMENT
Kylian Mbappe, încă un scandal! Fosta sa iubită transgender, dezvăluiri în premieră: „Nu...
Fanatik
Kylian Mbappe, încă un scandal! Fosta sa iubită transgender, dezvăluiri în premieră: „Nu știa la început”. Ce legătură are Cristiano Ronaldo
Starul lui PSG este de neoprit! Primul hat-trick al unui fundaș în top...
Fanatik
Starul lui PSG este de neoprit! Primul hat-trick al unui fundaș în top 5 ligi după 20 de ani
Filip Stojilkovic, gest de neînțeles în momentul înlocuirii! Mai mulți fani ai Rapidului...
Fanatik
Filip Stojilkovic, gest de neînțeles în momentul înlocuirii! Mai mulți fani ai Rapidului l-au înjurat
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Gigi Becali l-a convins pe Nicolae Stanciu să semneze! 'I-a fost frică'
iamsport.ro
Gigi Becali l-a convins pe Nicolae Stanciu să semneze! 'I-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!