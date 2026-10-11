Ca Pasărea Phoenix! Ionuț Radu a „renăscut” după gafele de la echipa națională: „Cel mai bun”

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Ionuț Radu (29 de ani) s-a întors în Spania pentru meciurile din LaLiga și a fost titular în poarta celor de la Celta Vigo, în remiza cu Elche, scor 0-0, din etapa a 8-a. Portarul român a avut o prestație de zile mari, chiar dacă, sub „tricolor”, a dezamăgit crunt.

Nota primită de Ionuț Radu în Elche – Celta Vigo 0-0

Ionuț Radu a fost una dintre marile dezamăgiri de la ultima acțiune a echipei naționale, în care România a făcut 0 puncte din „dubla” cu Suedia (1-2, 0-1) și înfrângerile cu Bosnia (2-4) și Polonia (0-6). Radu a apărat doar în prima partidă cu Suedia și contra Bosniei, .

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Totuși, odată cu revenirea la echipa de club, Ionuț Radu a „renăscut” ca Pasărea Phoenix. Goalkeeperul în vârstă de 29 de ani nu a luat gol în Elche – Celta Vigo 0-0 și a apărat cele două șuturi pe poartă expediate de jucătorii gazdelor.

A fost al doilea meci la rând în care Ionuț Radu nu ia gol în LaLiga, după cel din etapa trecută, când Celta a câștigat, acasă, cu 5-0 în fața lui Racing Santander.

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Pentru prestația din meciul cu Elche, Ionuț Radu a fost notat cu 7,4 de specialiștii , care l-au considerat „cel mai bun” și i-au dat cel mai mare rating dintre toți jucătorii de la Celta Vigo. Prin urmare, Ionuț Radu a dovedit că nu s-a lăsat afectat de evoluțiile mai slabe de la echipa națională și de faptul că a fost scos din poartă de Hagi. În sezonul 2026-2027, internaționalul român a jucat în 9 meciuri pentru Celta Vigo, iar în 4 dintre acestea nu a încasat gol.

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Celta Vigo va juca împotriva lui Juventus în Europa League

Pentru Ionuț Radu și Celta Vigo urmează un meci extrem de complicat în Europa League. Echipa la care evoluează și goalkeeperul român va juca pe „Estadio Municipal de Balaídos” împotriva lui Juventus, unul dintre granzii Italiei, cu care Radu se duela în perioada petrecută în Serie A. Celta Vigo – Juventus se joacă joi, 15 octombrie, de la ora 22:00.