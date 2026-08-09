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„Ca să-l vezi pe Toma creierul FCSB, îți trebuie… Poate nu mai știu eu fotbal”. Giovanni Becali a luat la puricat FCSB

Giovanni Becali, un excelent cunoscător al fotbalului, cu experiență de decenii, a analizat câțiva jucători de la FCSB. Ce a spus despre Toma, cel văzut de unii drept „creierul echipei” lui Marius Baciu.
Adrian Baciu
09.08.2026 | 12:10
Ca sal vezi pe Toma creierul FCSB iti trebuie Poate nu mai stiu eu fotbal Giovanni Becali a luat la puricat FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali nu e de acord cu cei care spun că Mihai Toma e un fotbalist cu potențial: „Poate nu mai știu eu fotbal”. Sursa foto: colaj Fanatik
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Giovanni Becali (74 de ani) a comentat cele mai recente evenimente care s-au petrecut la FCSB, echipă care tocmai a suferit, în cupele europene, una dintre cele mai umilitoare eșecuri din istoria clubului. Un fin cunoscător al fotbalului intern, cu experiență de decenii, impresarul a analizat câțiva jucători de la FCSB. Ce a spus despre tânărul Toma, cel văzut de unii drept „creierul echipei” lui Marius Baciu.

Giovanni Becali, ironic cu părerile conform cărora Mihai Toma e un fotbalist important: „Poate nu mai știu eu fotbal”

Mai multe voci din fotbalul românesc au ieșit public în ultima perioadă și l-au lăudat pe Mihai Toma (19 ani), mijlocașul celor de la FCSB. Unii îl văd pe acesta drept un jucător de mare valoare, cu un potențial de creștere impresionant. Există însă și oameni cu mare experiență în „sportul rege” care sunt realiști.

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Cel mai cunoscut impresar al fotbalului românesc din ultimele decenii a făcut o analiză a situației de la FCSB. Ioan Becali nu este deloc de acord cu cei care îl văd pe Mihai Toma drept un excepțional fotbalist. În analiza sa, agentul de jucători l-a mai dat exemplu și pe Alexandru Pantea (22 de ani, Levadiakos), care și el a fost ridicat în slăvi.

Auzeam de fundașul dreapta pe care l-au dat la Levadiakos. Da, (Alexandru) Pantea. I-am auzit pe unii: ‘Va fi cel mai tare’. Dar dacă ei vorbesc de Toma că va fi cel mai mare talent al României, Toma, care e un jucător bun… E un jucător bun, dar ca să-l vezi creierul echipei și așa mai departe, nu știu, poate nu știu eu fotbal… Mi se par niște enormități”, a spus Becali.

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Care e jucătorul de la FCSB cu potențial să ajungă important

Giovanni Becali mai dezvăluie faptul că Mihai Stoica i-ar fi spus, în trecut, la un meci de Under 19, că Mihai Toma și Alex Pantea vor fi mari fotbaliști. Impresarul apreciază ceea ce face Toma în prezent la FCSB, că depune efort, joacă unde este pus, că „își dă viața”, însă în opinia sa Alexandru Stoian (18 ani) ar avea mult mai multe atuuri să sa califice în secțiunea de „promisiuni”.

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  • 5 meciuri și o pasă de gol (cu Csikszereda în SuperLiga) are Toma la FCSB
  • 5 meciuri și o pasă de gol (cu Auda în Conference League) are Stoian la FCSB

Tot respectul pentru copil (n.r. Toma). Își dă viața, aleargă stânga-dreapta. Eu însă îl văd pe Stoian. El e un jucător care poate să ajungă (n.r. important). Și Tavi Popescu se pare că și-a mai recăpătat din ceea ce știa el la 17 ani. Dar trebuie să continue și să avanseze la fiecare meci”, adaugă Giovanni.

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„Ca să-l vezi pe Toma creierul FCSB, îți trebuie... Poate nu mai știu eu fotbal”. Giovanni Becali a luat la puricat FCSB

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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