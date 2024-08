Alex Ioniță nu a stat mult pe gânduri după ce s-a transferat la FC Koln în Germania. Fostul golgheter din Giulești și-a luat o mașină de lux „ca tot românul” cu primii bani primiți la clubul de tradiție din .

„Ca tot românul!”. Ce achiziție de lux a făcut Alex Ioniță imediat după ce s-a transferat la FC Koln

Mulți fotbaliști români s-au lăsat luați de val în momentul în care au prins un transfer în străinătate. Salariul crește considerabil și astfel își pot cumpăra aproape tot ce și-au dorit, însă nu au putut să îl aibă în România.

că și-a cumpărat o mașină de lux cu primii bani câștigați la FC Koln. Emisiunea poate să fie urmărită pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de joi.

„(n.r. – Ce sfat ai pentru un tânăr de la Rapid care pleacă în străinătate) Să renunțe la mentalitatea de român, să creadă că este cel mai bun. În momentul în care am plecat în Germania eram cel mai bun din România, eram golgheterul campionatului și aveam 20 de ani și jucam la Rapid.

Nu am plecat de la Iași, am plecat de la Rapid, care se bătea an de an la campionat. Ei nu aveau partipriuri cu nimeni, pe Podolski îl tratau la fel ca pe ceilalți. În România nu ai mentalitatea asta, ce se întâmplă în Germania nu este la voia întâmplării.

Când m-am dus era o doamnă mai în vârstă cu o limuzină în care avea frigider și haine de schimb. Mi-a spus că o să vizităm cinci case, după fiecare casă deschidea frigiderul și mă întrebau ce vreau să beau. I-am spus ce casă mi-a plăcut, iar ea s-a ocupat de tot”, a spus Alex Ioniță.

„Totul era plătit de club, am câștigat mulți bani”

„Clubul plătea telefonul, întreținerea și facturile. Totul era plătit de club, la sfârșitul lunii se trăgea din salariu. Eu cred că dacă ajungeam doi sau trei ani mai târziu era altceva. În trei ani de zile am ajuns de la Rocar în Bundesliga.

E o poveste, a fost o euforie mare. Am câștigat mulți bani, e plăcut să poți să îți iei tot ce îți dorești. (n.r. Ți-ai luat o mașină scumpă prima oară) Ca tot românul. Încerc să îi învăț și să le explic anumite lucruri copiilor din academie.

Eu le-am trăit și de asta încerc să le explic această mentalitate. Este o perioadă grea pentru copiii de 17 ani, trăiesc multe lucruri și văd cum trăiesc alți jucători de top și cred că este ceva normal să facă acest lucru”, a mai spus fostul jucător.

