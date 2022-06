Cabral are un văr care e vedetă în SUA. Serge Ibaka face milioane de dolari pe an

Vedeta de la Pro TV are o rudă care este celebră în Statele Unite ale Americii. Serge Ibaka este un jucător de bascket în vârstă de 32 de ani care face milioane de dolari în fiecare an. Sportivul are mamă de origine spaniolă.

Cine este Serge Ibaka, vedeta din NBA şi vărul lui Cabral

Serge Ibacka este vedeta din NBA și vărul cu care se mândrește Cabral, chiar dacă nu are o legătură foarte strânsă cu familia din partea tatălui. are numai cuvinte de laudă pentru rudele sale pe care le-a cunoscut destul de târziu.

Jucătorul de baschet s-a născut la data de 18 noiembrie 1989 și are dublă naționalitate. Este spaniol din partea mamei sale, reprezentând țara la nivel internațional prin intermediul sportului pe care-l practică. S-a născut în Congo și joacă pentru Toronto Raptors.

„Din partea tatălui suntem 7 frați din 4 mame. Una dintre mame a trăit în Spania. Serge a făcut baschet în Spania și apoi a mers către America și a intrat în NBA. E un jucător foarte bun de altfel.

M-am cunoscut cu frații și surorile mele la 33 de ani. I-am invitat de gura neveste-mii la nuntă. Pentru mine sunt niște străini. Sora mea, Artemis din România, e familie”, a declarat Cabral în urmă cu ceva timp pentru

Ce salarii uriaşe a încasat Serge Ibaka în cariera sa din baschet

Serge Ibacka, verișorul lui Cabral, are un salariu uriaș în lumea sportului pe care-l practică de foarte mulți ani. Este vedetă în Statele Unite ale Americii unde este plătit regește de când activează la profesioniști în NBA.

Mai exact, bascketbalistul încasează 22 de milioane pe an după ce cariera sa a luat având în anul 2008. De atunci este unul dintre cei mai bine cotați jucători la nivel internațional și are rezultate foarte bine în teren.

Ce relaţie are Cabral cu vărul său

Cabral știe foarte multe lucruri despre Serge Ibacka, dar spune că nu are o legătură strânsă cu acesta. mărturisește că rudele din străinătate sunt niște străini pentru el, la fel cum este și celebrul sportiv stabilit în Statele Unite ale Americii.

Totodată, prezentatorul a mai punctat faptul că nu caută niciun fel de prietenie cu verișorii din partea tatălui său, Alexander Ibacka, care este ambasador în Congo, în timp ce mama sa este originară din orașul Buzău.

Mai mult decât atât, moderatorul spune că nu i se adresează figurii paterne cu apelativul „tată”, ci după prenume pentru că nu a crescut alături de el. Avea să-i vorbească pentru prima oară, la telefon, la 28 de ani.

Mircea, soțul mamei sale, este bărbatul care l-a crescut și pe care-l recunoaște drept părinte. Cabral Ibacka spune că este un tată mai bun decât este el însuși pentru copiii săi. Are două fete și un băiat din două mariaje diferite.

Prezentatorul de la Pro Tv mai adaugă că uneori s-a apropiat de modelul lui, alteori nu prea, precizând că tatăl vitreg este un om foarte calculat, dar care arde în interior cu o flacără foarte frumoasă, dar controlat.