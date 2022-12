Cabral, detalii despre filmările de la Sunt celebru, scoate-mă de aici. Cum s-a înțeles cu Adela Popescu

Renumitul prezentator de la Ce spun românii, de la Pro TV, a oferit câteva detalii despre emisiunii care s-a încheiat recent. Cum s-a înțeles cu soția lui Radu Vâlcan cu care are o relație de prietenie de foarte mulți ani.

Cabral, dezvăluiri despre reality show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici. Ce relație are cu Adela Popescu

Cabral a spus ce se întâmpla în afara orelor de filmare. Sportivul a povestit ce făcea împreună cu Adela Popescu când camerele se opreau, precizând că a fost o experiență foarte frumoasă, de care s-a bucurat din plin.

Vedeta de la Pro TV are numeroase aprecieri pentru frumoasa blondină cu care este prieten de multă vreme. Familiile celor doi se întâlnesc frecvent la diverse evenimente care țin de zile de naștere sau sărbători importante.

„Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine.

Oricum suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum după ce am mai acumulat amândoi experiență și a ieșit foarte bine.

Seara, când aveam programul mai liber, ieșeam în stradă cu scaune și cu mese, pe cuvânt, cum vezi în filmele alea sud-americane, cu copii, cu căței, cu purcei, cu toată lumea grămadă.

Mai trecea câte o mașină, mai strângeam alea, le puneam la loc. Nu aveau semințe, acolo era cu mango și cu banane”, a dezvăluit Cabral pentru .

Cabral, detalii despre furtuna din Republica Dominicană

Cabral a relatat și prin ce a trecut în timpul furtunii care a avut loc în Republica Dominicană. Prezentatorul a trecut prin momente grele după ce uraganul Fiona a distrus mai multe locuințe din zona în care se afla.

Concurenții de la au fost duși la adăpost în timp util. În plus, vedeta a spus că s-a temut să nu se spargă geamurile casei în care era cu soția sa, Andreea Ibacka, și cei doi copii: Namiko și Tiago.