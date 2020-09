Cabral, dezvăluiri despre începutul carierei în televiziune: ”Am refuzat niște castinguri”

Cabral Ibacka este unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi prezentatori de televiziune. Moderatorul show-ului „Ce spun românii” de la Pro TV a făcut dezvăluiri remarcabile despre începutul carierei sale și chiar a dezvăluit secretul unei apariții de peste 20 de ani pe sticlă.

Renumitul prezentator TV a mărturisit într-un interviu pentru revista VIVA că nu și-a dorit neapărat stabilitate în acest domeniu, ba chiar a refuzat câteva castinguri până să-și dea seama care este drumul pe care vrea să-l urmeze mai departe.

Vedeta Pro TV a apărut pentru prima oară pe micile ecrane datorită unei emisiuni auto, care la vremea respectivă se numea „Roata de rezervă”, iar mai târziu i-a plăcut ce face și nu a mai renunțat.

Cabral, dezvăluiri despre primii pași în televiziune

Cabral a devenit pasionat de mașini, însă a declarat că la un moment dat și-a dorit să renunțe la jurnalism pentru a se axa pe alt domeniu. În prezent, acesta participă la diferite curse și câștigă titluri pe bandă rulantă. Recent, a ocupat locul 3 la clasa SuperSport.

„Nu mi-am dorit, ba chiar am refuzat niște castinguri. Până la urmă, m-am dus, de gura celor apropiați… și am cam rămas. Am început cu Roata de Rezervă, care era o emisiune auto. Dar apoi am vrut să mă opresc.

Și, când m-au invitat cei de la Prima la un casting, m-am dus cu un dosar de oferte de asigurări, pe vremea aia lucram în paralel ca inspector de asigurări. Ei mă întrebau de emisiune… eu îi întrebam de parcul auto!”, a spus vedeta Pro TV, potrivit sursei citate.

Întrebat care este secretul unei cariere de peste 20 de ani, Cabral Ibacka a mărturisit că a încercat să-și vadă de propriul drum, fără a se băga în lucrurile celor din jur. Mai mult decât atât, prezentatorul crede cu tărie că este loc pentru toți, motiv pentru care nu s-a agitat prea tare.

„Secretul este să nu te bagi ca musca în lapte. Să faci în așa fel încât să nu te ții cu dinții să fii doar tu pe sticlă. Eu cred că e loc pentru toți – mă rog, nu toți…

E loc pentru mulți. Și cu cât te agiți mai tare să fii doar tu, cu atât pierzi mai mult”, a completat Cabral.

