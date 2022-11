Cabral, dezvăluiri despre retragerea din TV, emisiune și uraganul trăit la Sunt celebru, scoate-mă de aici: ”Era deja isterie”

Cabral și anunțat retragerea temporară din lumea televiziunii după ce s-au încheiat filmările de la Sunt celebru, socate-mă de aici! Vedeta Pro TV explică, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, prin ce a trecut în timpul filmărilor petrecute în Republica Dominicană și, într-un fel, dezvăluie motivele din spatele deciziei luate.

Cabral s-a retras din TV

de pe micile ecrane, vedeta Pro TV dezvăluind că a fost extenuat de filmările de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Anunțul retragerii a venit la câteva zile de la difuzarea finale show-ului filmat în Republica Dominicană.

În exclusivitate pentru FANATIK, prin care a trecut în timpul uraganului Fiona, cel care a măturat Republica Dominicană chiar în timpul filmărilor făcute pentru Pro Tv. Mai mult, recunoaște vedeta Pro TV, în acele momente s-a temut pentru viața familiei sale, ei fiindu-i, atunci, alături.

În altă ordine de idei, Cabral a făcut dezvăluiri despre ”omul cu animalele” emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici, omul care a băgat spaima în toată România.

Cabral: ”Nu a fost deloc ușor”

Ce faci, Cabral? S-a încheiat “Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

– S-a încheiat un proiect care n-a fost deloc ușor. N-a ușor pentru nimeni, nici pentru echipa de producție, nici pentru echipa de PR și de Marketing, n-a fost ușor pentru nimeni. Desigur, cel mai greu a fost pentru concurenți. Dar nici noi n-am intrat la vacanță, ci tot la muncă, și stres și alergătură și deranj… dar a fost mișto.

I-am avut pe ai noștri acolo, familiile. Altfel nu cred că duceam la capăt. Că să fiu mai corect… Nici n-aș fi plecat fără să știu că ne urmează și ei, familia.

În timpul tău liber ce făceai acolo?

– Stăteam cu ai mei. Am vizitat insula cât am putut noi de mult, am cunoscut oameni, am văzut locuri, am înțeles diferențele culturale pentru că sunt niște diferențe foarte mari. Dar nu pot să spun că am avut foarte mult timp liber. Aveam 2 ore, 3 ore, jumătate de ora.

Uraganul Fiona, de la filmările Sunt celebru, scoate-mă de aici, l-a șocat: ”Luasem toate saltelele din casă, cele de la paturi, și le pusesem în geamuri”

Când a fost uraganul, după ce a trecut, ai ieșit pe stradă. Am văzut filmări pe pagină ta de Instagram….

– Am ieșit că să le duc mâncare celor din echipa pentur că noi apucasem să facem cumpărături, Andreea a gătit. Și am făcut trafic de șnițele prin Republica Dominicană și atunci am și filmat prăpădul.

A fost foarte rău. Am venit acasă și povesteam, și vedeam în ochii celor care ne cunosc, adică știu că nu mint. Mă pricep să povestesc, dar nu le umflu. Se uitau și ei așa cumva cu neîncredere… “Hai parcă cumva le umfli, le colorezi”.

La un moment dat, pe la 6.00 dimineața, în prima noapte de furtună, se oprise curentul – mă rog, se smulseseră stâlpii de pe la vreo 1.00 noaptea, pe la vreo 5.00 era deja la vreo 160 km la oră vântul, nu mai aveam telefonie mobilă, curent, apă, nimic, și mi-a zis Andreea “Mai, ce facem?”.

Noi luasem toate saltelele din casă, cele de la paturi, și le pusesem în geamuri. Și le-am blocat în geamuri, cu paturile. Am împins patul și am blocat, să protejăm, în caz că vin fel de fel de proiectile aduse de vânt în geam, și se sparg, să nu intre, să taie copiii… Le-am pus în geam. Și am zis: “Andreea, ce mai facem? Am încărcat astăzi toate device-urile electronice, mâncare aveam în camera acolo pe ce să ai să pui mâna, aveam toate medicamentele copiilor cu noi. Nu avem ce face de acum încolo. Cheia de la mașină e aici, în caz că se compromite casa și ne cade în cap ne chinuim să ieșim și plecăm”.

Atunci când am aflat de Fiona, de uragan, am încercat să schimbăm biletele Andreei și ale copiilor și restului găștii care trebuia să plece. Să le schimbăm să plece mai devreme. Dar era deja isterie, nu se mai putea schimba nimic, nu mai puteau să fugă de pe insulă.

Am fost bine până la urmă, noi am fost ok, oamenii de acolo în schimb și-au luat-o rău de tot. Noi am plecat după aceea, am făcut niște donații…. Mă rog, n-am salvat noi lumea, am fost și am ajutat la curățat, am cărat… În sfârșit, am făcut ce am putut să facem și noi pe acolo, în comunitatea de lângă noi. Dar, nasol, ei oricum sunt săraci și cu nenorocirea asta…

Nu ar concura niciodată la show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici

În postura de concurent te-ai vedea?

– Niciodată. Ce au făcut oamenii ăștia aici… noi am văzut din primul rând ce au făcut ei și zic de la prima și până la ultima proba, excluzând câteva probe în care au avut ceva care implică exercițiul fizic, efortul, concentrare, ceva în zona asta… în afară de treaba asta, n-am avut niciun fel de stres. E clar că nu aveam cum să întru în povestea aia. Nu că nu m-aș fi văzut, nu aș fi dus.

Ai fi văzut pe altcineva în finală?

– Ar fi putut ajunge oricare în finală. Pentru că, din punct de vedere voință, dedicare și nebunie, toți sunt acolo. Și chiar dacă au ajuns acolo cu set up mental dacă-mi permiți să folosesc această expresie americană, diferit, la sfârșit… erau toți.. “Gândaci? Dă, dă-i încoace!”, “Șobolani? Da, dă-i încoace! Nu-i problemă”.

Ai gustat și tu vreo “delicatesă”?

Nu! Doamne Ferește, dar cu ce am greșit? Nici gând. Am fost să miros, în zonă, dar nu mi-am băgat vreun gândac în nas.

Cabral, despre omul cu animalele emisiunii: ”E pâinea lui Dumnezeu. Jur”

– Am fost cu Namiko, în schimb, să-i arăt. Și a fost foarte tare pentru ea pentru că, cumva cred că, a ajuns să fie mai relaxată din punct de vedere al animalelor, măcar așa… o tarantulă care e cât o tigaie… șoareci, șerpi. A pus mâna, a văzut cum e, a înțeles. I-a fost frică, s-a temut, dar și cu noi de față, dar și cu Walter.. pe care toată lumea îl bodogane… E pâinea lui Dumnezeu. Jur! Are față aia de omorator în serie, dar este o bomboană de om, pe cuvântul meu de onoare!

Walter o joacă foarte bine. E aproape cât mine, dar e un munte de eclere și crutoane. Nu există așa om bun. Și e de asta cald, e simpatic.

El și gătea acele delicatese sau doar era cel care se ocupă cu animăluțele?

– Cumva echipa de producție făcea toate nenorocile în afară de grijă de animale și i le aruncăm pe toate în cârca lui Walter. “Walter a făcut”. Dar el… n-avea nicio vină. E foarte drăguț. Are o companie de producție internațională, numai că este genul de om care nu are angajați, vrea să facă el cu mâna lui și are grijă de animale… Fiecare animal are un nume, fiecare insectă. Fiecare insectă știe unde stă, ce îi place. E nebun. Foarte mișto.

Ce faceți de sărbători?

– Acasă, cuminți. La noi, în familie, așa e. Nu se pleacă pe nicăieri, ne strângem cu toții, claie peste grămadă. Cu doi copiii… ce să mai… mergem la nebunii, ne luăm șampanie de 10.000 de euro… ne îmbrăcăm… ce să facem… mergem într-un dormitor, la vila “plăpumioară”… mare bairam. Asta facem.