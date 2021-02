Cabral face dezvăluiri neașteptate despre rasism: “Arză-i-ar terciu’ pe mațe!”. Ce i s-a întâmplat pe aeroport, în SUA

Cabral vorbește despre rasism cu o naturalețe și o spontaneitate ieșite din comun și, deși de-a lungul vieții, a fost protagonistului unor momente neplăcute din cauza că era unul din cei “doi negri din Berceni”, dezvăluie că în România nu s-a simțit discriminat ca în America.

Cabral (43 ani) s-a născut în România, mama sa este româncă, iar tatăl biologic – cetățean din Congo Brazzaville. A crescut în Berceni, acolo unde, pe vremea copilăriei și adolescenței, existau doi băieți de culoare, pe care îi cunoștea tot cartierul. Recunoaște că a fost victima unor episoade de rasism, despre care a înțeles, ulterior, că au fost generate de indivizi, nu de o mentalitate colectivă. Astăzi, carismaticul și spontanul prezentator TV spune că în România nu se poate văita de rasism, însă ceea ce i s-a întâmplat când a ajuns cu soția sa, Adreea Ibacka, pe tărâm american, l-a făcut să-și iasă din sărite.

Cabral, victima rasismului în SUA: “Cum îți poți închipui că minunăția asta blondă este soția ursului brun?”

“Eu cred în bancuri, și în poante, și în stand-up-uri pe orice fel de temă. Nu există temă pe care să nu ai voie să o adopți, pentru că gluma e glumă, dar tu nu îți bați joc de nimeni, până la urmă. Nu aș avea ceva împoriva bancurilor cu negri, din păcate nu se mai fac. Adică eu le cam știu pe toate și aș fi făcut colecții. Cât timp au ieșit bancuri noi cu negri eu le înmagazinam, mi se par foarte mișto, chiar dacă negri nu ies niciodată bine din bancuri, că de aia sunt bancuri.

Dacă eu aș începe să mă plâng de rasism, toată lumea ar spune că mă răsfăț. În rasism de România nu m-am văitat niciodată. Că au fost punctual niște momente, puține-multe nici nu mai contează, e altceva. Am învățat în toți anii ăștia, în care am trăit în țara asta și printre oamenii ăștia, să îmi dau seama că este vorba de indivizi. Punct! E vorba de niște imbecili peste care am dat. Arză-i-ar terciu’ pe mațe, nu am nicio apăsare. E, atunci când ieși din țară, atunci când vorbești de rasism e un curent. Și simți. Am ajuns în America și, la vamă deja fusesem de două, trei ori, și eram pentru prima dată cu Andreea. Ea – mică, blondă cu ochii albastri, se aud îngerii când apare. La vamă, scrie family together (n.r. Familia împreună). Eu întind pașaportul, nici nu se uită la el, se uită cu scârbă la mine: ‘behind the line’ (n.r. în spatele liniei ). Da, zic eu, dar acolo scrie familia împreună. Ăsta ia pașaportul Andreei, se uită cu scârbă la mine și întreabă ‘How are you related’? Și Andreea zice: ‘păi, știi, că sunt soția lui’.

‘A, ok’, zice ăla. În mod normal, atunci când intri prima dată în State te trece prin interviu, dar acum, dacă a dat-o ăsta de gard, nu știa cum să scape să nu mă apuce pe mine spumele. Cum îți poți închipui că minunăția asta blondă este soția ursului brun? Nu ai cum așa ceva.

Cabral: “La noi, rasismul nu este împotriva negrilor”

La noi, rasismul nu este împotriva negrilor. (…) Noi eram în Berceni doi negri. Era Alberto, care juca forbal la Autobuzul, și cu mine. În general, ăia din cartier ne cam știau pe amândoi. Fază, ieșim din cartier, nu mai știu ce petrecere era în Crângași. La un moment dat se ajunge la: ‘cine e ăla negru care ne bea alcoolul?’. S-a ajuns la îmbrânceală, alea alea, și aud: ‘Băi, ăsta e negru’ nostru, nu vă luați de el!’ Pe ideea, găsiți-vă alt nergu să vă luați de el! Ăsta e al nostru, pentru ăsta ne băgăm. Dai peste imbecili, dar overall (n.r. per total) eram negrul cartierului, nu te luai de el.

Unul care este foarte atent la nuanțe, găsește o discriminare și la chestia asta. E o diferență de nuanțe foarte mare și acum, dacă dai drumul la facebook, dai peste fel de fel de reacții rasiste. Dar oamenii sunt proști, de aceea se ajunge la rasism”, i-a dezvăluit Cabral lui Micutzu, în timpul unui podcast.

Cabral, despre expimarea lui Colțescu în Liga Campionilor – “Ăla negru”

Cabral a vorbit și despre scandalul de rasism în care a fost implicat arbitrul Sebastian Colțescu, după ce, în timpul meciului dintre PSG – Istanbul Bașakșehir din Liga Campionilor, a folosit cuvântul “negru” în momentul în care s-a referit la un membru din staff-ul tehnic al echipei turce.

“Mie mi-a ieșit pe nas toată faza aia, pentru că din păcate, la sfârsit, nu a înțeles nimeni nimic. Românii au spus, nu a fost rasism, ăia de afara au spus, a fost rasism și îl sancționăm exemplar. Ce nu înțeleg ai noștri este că, la scara noastră nu a fost rasism, la standardul nostru. Pentru noi, omul nu a zis nimic agresiv, nu a zis nimic discriminator, a observat că ăla e negru și ăla e alb, numai că nu suntem la scara noastră de bloc. Acolo suntem undeva unde civilizațiile alea, societățile simt că în spatele lor, strămoșii lor, au făcut niște căcaturi foarte mari și simt să repare acele lucruri. (…) Cât timp, afară, ăia albi i-au deținut pe ăia negri, i-au avut așa cum ai tu mașina aia frumoasă lui albă, cât timp ei consideră, la scara lor de bloc, că treaba aia este rasism, este rasism, este discriminare și nu ai voie în standardul lor să identifici un om după culoarea pielii. E foarte simplu dacă mă întrebi pe mine.

Ideea e că niște nergii au fost în proprietatea unor abi și nu poți să identifici oamenii după culoare. Dar cu cât ești mai pătimaș în viațăm te chinui mai mult. Se scofâlcește, se dă cu curul de pământ și la final tot se duce. România este o țară în care avem români, avem romi, avem tătari, avem maghiari și avem 5 negri. Hai, 7 să zic așa. (…) În 2021, pe contul meu de Instagram și contul meu de Facebook, sunt oameni care mă alintă cu ‘Negruțu, cu Negroteiul. Negroteiul nostru iubit’. Tu te uiți să vezi ce este în spatele gestului și îți dai seama că mecanismul nu e de ‘Bă, cioroiule!’ e de alint. Oamenii nu știu că acolo e și o componentă de jignire. Oamenii zic, ‘negroteiul nostru iubit!’ Durează, asta e!”, i-a povestit Cabral lui Micutzu.

