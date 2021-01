Cabral, imagine unică alături de fetița lui, Namiko. Ce transmite vedeta PRO TV de Anul Nou

Cabral le-a urat un an nou fericit fanilor săi împreună cu fetița sa, Namiko, alături de care a făcut o poză care a stârnit reacții amuzante în rândul internauților.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebrul prezentator de la PRO TV a petrecut Revelionul alături de familia sa minunată, iar urarea pentru noul an a ales să o facă în stilul său caracteristic, purtând-o pe Namiko în cârcă.

„La mulți ani! Să avem cu toții un an bun, să fie cu dragoste, cu zâmbet, cu oameni buni in suflet și viață! LOVE, așa să fie cunoscut 2021!”, a scris prezentatorul „Ce spun românii” în mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cabral, fotografie unică alături de fiica lui, Namiko

În imaginea postată pe Instagram, fața fetiței sale nu se vede clar, aceasta apărând blurată. Imaginea realizatorului de televiziune, apreciată de aproape 5.000 de persoane, printre care și colega lui de post, Andreea Esca, a primit și o serie de comentarii, cele mai multe cu urări specifice zilei de 1 Ianuarie.

„Ursulețul călărit! 🤗 La mulți ani și sănătate multa!; Nam8ko karatista!?! Super!!!! Da, sa dea Domnul ca anul 2021 sa fie LOVE!!!!❤️💖♥️; La multi ani! Sanatate,mai multe bucurii si multi oameni buni si dragi langa voi! Sa cresteti mari !♥️”; sunt câteva din zecile de comentarii pe care îndrăgitul prezentator le-a primit la poza sa cu Namiko.

ADVERTISEMENT

Mai are o fată, de 18 ani, din căsnicia cu Luana

Cabral este nu doar un om de televiziune împlinit, ci și un tată fericit. Vedeta PRO TV formează o familie de ceva ani alături de Andreea Pătrășcanu, fostă actriță de telenovele la Acasă TV, acolo unde cei doi s-au și cunoscut de altfel.

Ibacka are două fete din căsnicii diferite. Cu prima nevastă, Luana, o are pe Inoke, care anul trecut a împlinit vârsta majoratului, iar cu Andreea o are pe Namiko, micuță care se bucură de cea mai mare atenție din partea familiei, adevărata prințesă a casei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Realizatorul TV obișnuiește să le ofere admiratorilor crâmpeie din viața sa de zi cu zi, fiind printre puținele vedete care își păstrează normalitatea și nu are fițe de faimos.

ADVERTISEMENT