Cabral, în vacanță fără Andreea Ibacka. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Nu m-a crezut”

Cabral s-a ținut de năzbâtii în vacanța de vară și a avut cu cine să se distreze (sau nu?), dat fiind că are parte de o familie extrem de frumoasă și veselă ca el.

Cabral s-a dus în vacanță fără Andreea Ibacka

Prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” de la PRO TV a povestit la „Vorbește lumea” despre unul din evenimentele cele mai importante care s-au petrecut în viața lui în vara ce tocmai a trecut.

La un moment dat, deși a anunțat că o va face, a plecat singur în vacanță cu micuța lui Namiko, lăsând-o pe Andreea Ibacka cu gura căscată când și-a dat seama că congolezul a vorbit serios.

„Zăpăcita aia mare s-a urcat în avion și a venit peste noi”

„Da, am plecat.Toată lumea a râs. Sigur că am plecat cu niște emoții, pentru că Nami are 1 an și 10 luni, este o zvârlugă, ca orice copil de vârsta ei. Nimeni nu m-a crezut, începând cu Andreea. A zis: daaa, ce mișto-uri slab calitative ai ajuns să faci acum la bătrânețe”, a povestit Cabral cu gura până la urechi în emisiunea lui Cove.

„Am făcut greșeala să-i trimit poze pe WhatsApp doamnei care a rămas acasă. Îi venea să plece pe jos. Și ce crezi, zăpăcita aia mare s-a urcat în avion și a venit peste noi”, a completat fostul realizator al emisiunii Poveștiri de noapte de la defunctul Acasă TV.

Cabral este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune din România. A devenit cunoscut în anii 2000 datorită emisiunii „Poveștiri adevărate” și ulterior a show-ului de noapte unde l-a avut drept partener de studio pe Mircea Solcanu.

Pe plan personal, actorul și prezentatorul de televiziune se poate lăuda cu o familie superbă. Congolezul are două fete: una din prima căsătorie (Inoke), cea avută cu Luana, și o altă fetiță din relația cu Andreea Pătrășcanu pe care au botezat-o Namiko, în vârstă de un an și două luni.

