Cabral, mesaj neașteptat în online. Prezentatorul ia o pauză de la televiziune?

Renumitul prezentator de la Pro TV a distribuit un în online. Vedeta ia o pauză de la televiziune? Soțul actriței Andreea Ibacka simte nevoia să se odihnească mai mult pentru că a obosit în ultima vreme.

Cabral, postare surprinzătoare pe Facebook. Moderatorul se retrage din televiziune?

Cabral a ajuns la concluzia că viața personală primează mai mult decât cea profesională. Sportivul vrea să aibă mai mult timp liber pentru sine, pentru copii și pentru toți cei dragi. Vedeta vrea să se plictisească și să-și tragă sufletul.

„Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit. Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri.

Așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii. Și tot așa am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp. De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toți ai mei.

Am nevoie să apuc să mă odihnesc. Să mă plictisesc. Să știu ce înseamnă să-mi trag sufletul. Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om.

Am obosit. O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu… Și să nu înțelegi că mă vait”, a scris Cabral pe .

Cabral, nevoit să ia o pauză mai lungă

Cabral este învățat cu munca de mic copil. Încă de la vârsta de 14 părinții l-au învățat că trebuie să se descurce, iar la 17 a început să lucreze. De atunci nu s-a mai oprit, totul fiind desfășurat într-un ritm nebun.

Are 25 de ani în meseria pe care o practică în , cu pauze foarte mici. Mai mult decât atât, vedeta de la Pro TV a avut perioade în care avea 2 sau chiar 3 proiecte care se desfășurau în același timp. Acum simte nevoia să se oprească.

În toată această perioadă recunoaște că a învățat să fie mai bun, să respecte și să facă bine. Cabral speră să fie bine în continuare, lucru pe care-l dorește și fanilor săi.