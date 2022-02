Cum făcea bani Cabral înainte de a deveni celebru. Vedeta de la Pro TV nu a avut deloc o viață ușoară

Cabral este una dintre cele mai îndrăgite persoane publice de la noi din țară. A cucerit cu ușurință inimile publicului, datorită umorului și energiei sale debordante.

A jucat roluri memorabile în telenovele, în prezent, este moderatorul emisiunii Ce spun românii și mii de persoane îl urmăresc în mediul online, dar viața nu a fost mereu roz pentru Cabral. Prezentatorul TV a dezvăluit ce meserii a avut înainte să devină celebru.

Unde a lucrat Cabral înainte să devină persoană publică

Înainte de a fi gazda unor emisiuni celebre, Cabral nu s-a ferit de munca fizică. Pe blog-ul său, a recunoscut că a lucrat atât în asigurări, cât și pe șantier. Vedeta a muncit încă din timpul liceului, pentru a face rost de bani de buzunar.

ADVERTISEMENT

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte.

Când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ, m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei.”, a spus Cabral,

ADVERTISEMENT

Cabral și-a amintit de perioada în care lucra în asigurări

În podcast-ul găzduit de comediantul Cosmin Nedelcu (Micutzu), a povestit despre perioada în care vindea asigurări de viață.

Moderatorul își amintește cu drag despre aceste momente, chiar dacă recunoaște că nu s-a descurcat întotdeauna exemplar. La acea vreme, nu existau cursuri de formare profesională în acest domeniu și era nevoit să acționeze după instinct.

ADVERTISEMENT

„Acum, oamenii care vând asigurări sunt cu cursuri făcute, au în spate o școală, ca să înțelegi psihologie.

La momentul respectiv, eu am vândut non-life, asigurări de casă, de mașină, de marfă. Se făceau asigurări, ne luam salariile, era ok.

ADVERTISEMENT

După ce am trecut din non-life în life, atunci a început nenorocirea. Pentru că nu ne-a învățat nimeni cum să vindem asigurări de viață.

Închipuie-ți că intram într-un birou, din ăla open space, îmbrăcat în costum gri, cămașă albă, cravată neagră, o mapă la subraț, dădeam ușa de perete și spuneam: ‘O să muriți! Și copiilor voștri ce mai rămâne?’”, a dezvăluit Cabral.