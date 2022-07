Cabral și Adela Popescu, pregătiți să plece în Republica Dominicană. Cum au reacționat partenerii lor

Cei doi moderatori de la Pro TV sunt pregătiți să plece în Republica Dominicană, acolo unde se filmează reality show-ul care a făcut furori în anul 2015. Cum au reacționat partenerii celor două vedete legat de semnarea contractului.

Cabral și Adela Popescu, moderatorii Sunt celebru, scoate-mă de aici. Cum au primit vestea partenerii lor

Cabral și Adela Popescu sunt prezentatorii care vor pleca în aventura vieții lor. Se află la cârma emisiunii , vedetele de la Pro TV dezvăluind cum au primit vestea partenerii lor de viață.

„Păi… șoc! Unde să pleci?! Cââât?! Tu ești nebun?!?!? Apoi am detaliat, am mai povestit, am dezbătut în familie, am căutat soluții…

Cumva am ajuns cu toții la concluzia că este o oportunitate bună și un proiect care s-ar putea dovedi frumos tare.

Și uite cum împachetez eu acum, de mă simt că plec pe Stația Orbitală Internațională…”, a spus sportivul, notează .

În aceeași notă, a mai subliniat că cel mai probabil soția sa, Andreea Ibacka, va veni în Republica Dominicană o perioadă pentru că același lucru s-a întâmplat și în primul sezon. Actrița a zburat în Africa de Sud în urmă cu 7 ani.

Adela Popescu, încântată de noul proiect de la Pro TV

Adela Popescu, partenera lui Cabral de la Sunt celebru, scoate-mă de aici, a declarat că este foarte încântată de noul proiect de la Pro TV. Frumoasa blondină susține că întreaga familie este bucuroasă că va pleca în Republica Dominicană.

„Toți au fost extrem de încântați. Copiii abia așteaptă să plecăm, la fel și Radu. Bunicii sunt și ei fericiți că vor avea o vacanță prelungită și vor putea pleca liniștiți la bulgari, la All Inclusive”, a completat artista, mai arată sursa citată.

Radu Vâlcan, soțul renumitei cântărețe, a subliniat că are deja bagajele copiiilor gata făcute. Medicamentele și trusa de prim ajutor sunt cele care nu lipsesc din gențile făcute de moderatorul de la Insula Iubirii.