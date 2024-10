Câciu, despre tensiunile din Coaliție. „Ce a deranjat Comisia Europeană au fost acele declarații PNL privind derapajul economic al României”

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene, a afirmat, duminică seara, că tensiunile din cadrul coaliției PSD-PNL ar fi stârnit îngrijorarea Comisiei Europene, în special declarațiile despre un „derapaj economic” făcute de liberali.

Unele jaloane nu au fost îndeplinite

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene, a vorbit, duminică seara, despre riscurile ca banii din cea de-a treia tranșă din PNRR să fie pierdute de România. Adrian Câciu a negat informațiile potrivit cărora fondurile pe care România ar putea să le piardă se ridică la suma de 1,1 miliarde de euro, așa cum a fost vehiculat în mass-media. Ministrul Fondurilor Europene a vorbit despre o „plată parțială”.

„O să avem o plată parțială. Evident sunt o serie de jaloane despre care am tot vorbit de-a lungul anului pe care noi le-am considerat îndeplinite, Comisia a considerat în continuare că nu sunt îndeplinite. Nu confirm niciun fel de sumă și pot să vă confirm că Comisia ne-a și sunat să ne întrebe de unde aveți această sumă? Mie îmi place chestiunea aceasta de senzațional pe care unii colegi din presă vor să o creeze dar e bine să așteptăm lucrruile să se întâmple așa cum sunt ele în procedura lor”, a declarat ministrul pentru .

„Comisia se uită atent la stabilitatea țării”

Anterior, după ce președintele PNL, , a declarat că rupe coaliția cu PSD, după eliminarea de către Curtea Constituțională a președintei SOS România, , din cursa prezidențială, Comisia Europeană a transmis un mesaj la București potrivit căruia România are nevoie de o guvernare stabilă, lucru confirmat și de Câciu.

„Eu discut aproape zilnic cu Comisia Europeană pe mai multe componente, dar în principal pe fonduri europene și pe PNRR. Ca fost ministru al Finanțelor evident că avem discuții și pe alte componente care țin de macrostabilitate în afară de ce discută ministrul nostru de Finanțe, domnul Boloș. În ultima perioadă am discutat mai des pentru că a apărut această îngrijorare văzând aparentele tensiuni între cele două partide care compun Guvernul sau mai mult declarațiile războinice ale celor de la PNL și evident că Comisia se uită atent la stabilitatea țării pentru că e un pol de stabilitate sau un pol important în această regiune vulnerabilă din perspectiva războiului de la Graniță”, a spus ministrul.

„Nu suntem mai prejos decât Franța care are un deficit de 7%”

Adrian Câciu a mai precizat că Executivul UE s-a aratat „deranjat” de declarațiile celor de la PNL privind „derapajul economic” al României.

„Și cei de la PNL au început să își revină un pic să înțeleagă că nu poți să îți rupi cămașa de pe tine făcând declarații iresponsabile despre Guvern, în primul rând despre Guvern, și în al doilea rând despre situația economică a României. Ce a deranjat Comisia au fost acele declarații privind derapajul economic al României făcute de exponenți ai unui partid aflat la guvernare. Ele nu sunt susținute de cifrele pe care Comisia le are.

Nu suntem mai prejos decât Franța care are un deficit de 7% în acest an și care are o problemă mare din perspectivă politică, nu suntem mai prejos decât Germania care este în recesiune și va continua această recesiune și nu suntem mai prejos decât țările din regiunea noastră, unde avem cinci țări care sunt într-o situație destul de complicată nu doar politic dar mai ales economic”, a mai spus Adriann Câciu.