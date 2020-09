Cad primele capete la PNL după alegerile locale! Șapte lideri ai filialelor județene au demisionat

Chiar dacă a reușit să câștige Primăria Capitalei prin intermediul lui Nicușor Dan, candidatul pe care l-a sprijinit alături de Alianța USR-PLUS, PNL stă pe un butoi cu pulbere după alegerile locale de duminică, 27 septembrie. Liderul Ludovic Orban este nemulțumit de rezultatele înregistrate în fața social-democraților în județe importante și vrea ca toți cei care se fac vinovați de această situație să plătească scump pentru greșelile comise.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Surse din interiorul formațiunii politice au dezvăluit pentru Agerpres că șapte lideri de filiale judeţene și-au anunțat demisia în cadrul Biroului Permanent Național (BPN), reunit miercuri la sediul central al PNL pentru a analiza rezultatele scrutinului și a decide politica de alianțe.

Printre ei se numără Cristinel Romanescu (PNL Buzău) și Nicolae Robu (PNL Timiș), care a pierdut primăria orașului în favoarea lui Dominic Fritz, un cetățean german stabilit pe malul Begăi de mai bine de 17 ani. De altfel, Alin Nica, ales președinte al Consiliului Județean Timiș, a făcut publică decizia fostului edil de a se retrage de la conducerea filialei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Orban taie în carne vie după alegerile locale. Șapte lideri ai filialelor județene au demisionat din PNL

„Sunt nemulţumit de rezultatul alegerilor, nu ne-am atins scorul din sondaje. În unele localităţi am fost varză ca organizare în ziua alegerilor. Preşedinţii de organizaţii care nu au făcut performanţă îşi vor da demisia”, ar fi spus Ludovic Orban în ședința conducerii PNL, potrivit adevărul.ro.

„Domnul președinte Robu deja ne-a anunțat că va renunța la această poziție, așa că vom vedea ce se va întâmpla, ne vom consulta cu colegii, cu conducerea filialei și vom lua decizia care se impune în viitorul apropiat”, a declarat Nica la Radio Timișoara.

ADVERTISEMENT

„Nu am decât să respect alegerea timișorenilor. Înseamnă că oferta mea de dezvoltare în forță a orașului, așa cum s-a întâmplat pe parcursul celor 8 ani, nu a fost pe placul timișorenilor.

Doresc altceva, e dreptul domniilor lor, eu sunt împăcat, sunt mândru de ce las în urma mea, orașul este schimbat radical, tocmai prin această abordare în forță. Dacă timișorenii își doresc altceva eu le respect opțiunea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probabil că am greșit când am intrat în politică. Am crezut că se poate face și alt gen de politică, decât ceea ce se vede. Eu chiar am avut o abordare total diferită. Este o filă încheiată din viața mea, îmi voi continua viața cu alte preocupări”, a spus și Nicolae Robu, la scurt timp după aflarea rezultatelor finale ale alegerilor.

Lucian Heiuș a demisionat la rândul său din PNL

În altă ordine de idei, printre liberalii care și-au anunțat demisia din partid se numără și președintele PNL Hunedoara, Lucian Heiuș. Decizia vine ca urmare a realegerii lui Dan Bobouţanu (PSD) în funcţia de primar al municipiului Hunedoara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Alegerea corectă… Acasă, la Hunedoara a fost făcută de dumneavoastră, cetăţenii oraşului nostru! Votul zdrobitor dat de dumneavoastră, în favoarea echipei mele, ne responsabilizează și ne determină să declarăm… Cred că Hunedoara si cetăţenii ei nu vor mai pierde niciodată!”, a declarat edilul la scurt timp după închiderea secțiilor de vot.